Cinco arrestados por CBP en redadas en Anaheim

Al menos cinco personas fueron arrestadas por agentes federales durante operativos de las agencias federales de inmigración en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange.

Agentes enmascarados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevaron a cabo este domingo un patrullaje itinerante en el área de State College Boulevard, cerca de La Palma Avenue, a bordo de vehículos sin identificación

Durante el operativo, los agentes federales detuvieron al menos a cinco personas, entre empleados y clientes de comercios de la zona. Tres de los arrestos ocurrieron en el Centro de Reciclaje Ponce.

“Entraron y se llevaron a tres de nuestros trabajadores. Fue muy aterrador, muy preocupante llegar al trabajo con ese miedo de que nunca estás completamente seguro. Siempre hay que estar alerta”, expresó Edwin Cruz, trabajador del centro de reciclaje.

De acuerdo con las autoridades, un vendedor de flores en State College Boulevard y posiblemente otros vendedores ambulantes en la zona oeste de Anaheim también fueron arrestados por los agentes de CBP.

“La gente no entiende que simplemente estamos tratando de trabajar y ser las mejores personas posibles, pero no lo entienden”, dijo otro empleado del Centro de Reciclaje Ponce, Anthony Beza.

Cuando los agentes federales llevaban a cabo el patrullaje en Anaheim, las personas se alejaban por las calles, mientras que los conductores comenzaban a tocar la bocina de sus vehículos para alertar a la gente que se encontraba en la zona.

“Fue horrible, como si la gente huyera de un huracán o algo así, porque había muchas personas corriendo de un lado a otro, y entonces fue cuando llegaron aquí y todos empezaron a esconderse”, relató Joseph Solano, quien trabaja en una tienda de tatuajes.

Solano mencionó que está considerando la posibilidad de mantener cerrada la puerta principal de su negocio si continúan las redadas por parte de agentes federales.

Otro de los lugares donde se observó la presencia del CBP fue en The Anaheim Car Wash y Valvoline, donde trabajadores, con el apoyo de activistas, confrontaron a los agentes, diciéndoles que debían abandonar la propiedad privada.

“Estábamos haciendo nuestro trabajo habitual, sin preocuparnos demasiado, cuando una camioneta entró rápidamente“, dijo Omar Cea, empleado del centro de lavado de autos en Anaheim.

“Sentimos que nos unimos, como si todos nos advirtieran, porque sé que también estaban en diferentes zonas”, añadió Cea.

Los agentes federales arrestaron a un hombre en el centro de lavado de autos, aunque posteriormente fue liberado después de que el personal dijera que era ciudadano de los Estados Unidos.

De acuerdo con los testigos, se trató más de un acto de intimidación porque los agentes federales estuvieron en la zona durante unos cinco minutos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido ningún comunicado en relación con los operativos de los agentes federales en Anaheim.

