Sospechosa buscada por defraudar al Banco de California por casi $15 millones

El FBI busca a una mujer de 73 años acusada de defraudar al Banco de California por $14.7 millones de dólares durante casi una década.

Mary Carole McDonnell es mencionada como sospechosa de organizar múltiples esquemas de fraude que comenzaron en julio de 2017 y continuaron hasta mayo de 2018 en los condados de Los Ángeles y Orange, dijeron funcionarios federales en el sitio web del FBI.

Mary McDonnell is wanted for alleged bank fraud and aggravated identity theft. She has ties to Los Angeles, California, Montgomery Alabama, and Dubai, United Arab Emirates. If you have information on here whereabouts, please contact FBI Los Angeles at 310-477-6565. Tips can be… pic.twitter.com/LRLXCYoLZx — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 5, 2025

De acuerdo con los investigadores, McDonnell también defraudó a otras instituciones financieras de forma similar.

Sigue leyendo: 24 empleados del condado de Los Ángeles acusados de fraude

“McDonnell afirma falsamente ser heredera de la familia McDonnell Aircraft, con un fideicomiso secreto de $80 millones de dólares al que tendrá acceso”, dijeron funcionarios del FBI.

En diciembre de 2018, las autoridades emitieron una orden de arresto federal contra McDonnell después de que fuera acusada de fraude bancario y robo de identidad agravado.

Las autoridades describieron a Mary Carole McDonnell como una mujer de 5 pies 7 pulgadas de estatura y con un peso aproximado de 145 libras; con cabello rubio, ojos azules y una cicatriz en la rodilla derecha.

Sigue leyendo: Exempleado hispano del condado de Los Ángeles acusado de fraude

Se informó que la sospechosa usa varios alias, como Mary Carole Carroll, Mary Carol McDonnell, Mary Carroll McDonnell, Mary C. Carroll y Mary Carroll McDonald, según las autoridades.

Según los investigadores, se sospecha que McDonnell se encuentra actualmente en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, tiene vínculos con Los Ángeles y Montgomery, Alabama.

El último cargo conocido de la acusada fue el de directora ejecutiva de Bellum Entertainment Group.

Sigue leyendo: Mujer de California condenada por estafar a ancianos $2.25 millones

Una búsqueda en línea dice que la empresa, anteriormente conocida como LongNeedle Entertainment, era una productora y distribuidora de televisión con sede en Burbank, fundada por McDonnell en 2004. Se disolvió en 2017 debido a problemas financieros pendientes.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información sobre el paradero de McDonnell, se comunique a una oficina local del FBI, o a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede hacerlo en línea en este enlace.

Sigue leyendo:

· Ex policía acusada de fraude por cobrar $600,000 mientras fingía estar incapacitada en Orange

· San Bernardino alerta sobre cartas engañosas de impuestos

· Arrestan a 16 implicados en fraudes de seguros de auto en el sur de California