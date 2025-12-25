Arrestan a hispano por presuntamente morder a oficial en Orange

Autoridades arrestaron a un hispano por presuntamente morder a un oficial y disparar el arma de un agente tras irrumpir en el vestíbulo del Departamento de Policía de Fountain Valley, en el condado de Orange.

Walter Corea Sánchez, de 29 años y residente de Fountain Valley, fue identificado como sospechoso de la agresión contra el policía, según un comunicado de prensa de la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange.

29-Year-Old Man Charged with Multiple Felonies after Grabbing Fountain Valley Officer’s Gun, Firing Round and Biting Police Sergeant after Refusing to Leave Police Department Lobby



El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m. del 19 de diciembre, cuando Sánchez ingresó al vestíbulo y, según los reportes, comenzó a gritar y a actuar de manera errática cuando los oficiales intentaron establecer comunicación con el hispano.

Al parecer, el sospechoso caminó de un lado a otro durante unos 10 minutos mientras les gritaba a los policías y al personal de recepción.

De acuerdo con los fiscales, en un momento, el hispano levantó las manos hacia los rostros de varios policías que se encontraban cerca.

Los oficiales llevaron a Sánchez afuera del edificio y le advirtieron que si intentaba volver a entrar, sería arrestado.

Pese al aviso, el hispano los siguió al interior y, cuando los agentes intentaron arrestarlo, salió corriendo y dejó en el suelo su mochila, de la que sacó algún objeto.

Los policías se acercaron al hispano, y cuando intentaban sujetarlo, Sánchez le arrebató su arma a un oficial y disparó en una ocasión. Afortunadamente, ninguna persona fue lesionada.

Durante el arresto, Sánchez fue acusado de morder a uno de los policías, antes de que uno de los oficiales recurriera a una pistola Taser en varias ocasiones para someter al hispano con la intervención de cuatro agentes.

Sánchez fue acusado de agresión con un arma de fuego a un agentes de paz, agresión agravada a un agentes de paz, obstrucción o resistencia a un oficial ejecutivo y descarga de un arma de fuego por negligencia grave.

También fue acusado de resistencia a un funcionario público con intento de sustracción de un arma de fuego, resistencia a un agente de paz y alteración del orden público.

Las autoridades informaron que Sánchez, en el momento del incidente, estaba en libertad condicional después de declararse culpable en agosto de resistir a un oficial ejecutivo.

“La disposición a atacar a un policía uniformado, arrebatarle el arma y dispararle para evitar ser arrestado demuestra un total desprecio por el Estado de derecho y la seguridad de nuestras comunidades, y perseguiremos estos actos de violencia”, dijo el fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer.

“Estamos muy agradecidos de que estos agentes no resultaran gravemente heridos en lo que fácilmente podría haber sido una tragedia mortal“, agregó Spitzer.

Si el hispano es declarado culpable de todos los cargos, podría ser sentenciado hasta 31 años y ocho meses de prisión. Este martes, Sánchez se declaró no culpable de los cargos en una audiencia.

