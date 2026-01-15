Manifestante confirma perder la vista de un ojo tras disparo de agente en Orange

Un manifestante confirmó que perdió la visión del ojo izquierdo tras recibir el impacto de una munición no letal durante una protesta en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la noche del viernes 9 de enero en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

Kaden Rummler, de 21 años y miembro del grupo activista “Dare to Struggle”, sufrió la lesión por el disparo de un agente federal durante la manifestación que se llevaba a cabo afuera del edificio federal en Santa Ana.

I will be blind for life. I have fractures in my skull that they can't fix. I can't sneeze or cough because it's dangerous to. They pulled a piece of plastic the size of a nickel out of my eye. I had shards of metal, glass, and plastic behind… pic.twitter.com/hlUBppcrMq — FactPost (@factpostnews) January 15, 2026

“Por lo que he escuchado de los médicos y de todos, sí, quedaré ciego el resto de mi vida“, expresó Rummler en una entrevista con la cadena KTLA.

“Me sacaron del ojo un trozo de plástico del tamaño de una moneda de cinco centavos. Dijeron que tenía fragmentos de metal, vidrio y plástico por todo el ojo y detrás del ojo, en el cráneo”, agregó.

Rummler mencionó que los médicos le dijeron que un trozo de metal quedó muy cerca de alcanzar la arteria carótida.

“Dijeron que fue un milagro que sobreviviera, porque si se hubiera acercado más y me hubiera golpeado, habría muerto esa noche“, añadió el hombre de 21 años.

Kaden participó en la protesta contra ICE por el tiroteo en el que murió Renee Good en Minneapolis por disparos de un agente federal de inmigración.

La vida le cambió a Kaden Rummler a los 21 años. Crédito: Damian Dovarganes | AP

El viernes 9 de enero, en Santa Ana, se organizó una manifestación por los operativos de migración en el país, y por la noche permanecía un pequeño grupo en el exterior del edificio federal, protesta que en un momento se volvió violenta.

Uno de los miembros del grupo prendió fuego a lo que parecía ser una bandera estadounidense frente a los agentes federales, instante en que un oficial sujetó a uno de los manifestantes, identificado como Skye Jones.

Rummler, quien tenía un altavoz en una de sus manos, corrió para intentar rescatar a su compañero, pero recibió en el ojo izquierdo el impacto de la munición no letal que le disparó uno de los agentes federales a corta distancia.

“Cuando me golpeó, no me percaté de lo que pasó. Recuerdo caer de rodillas y cubrirme la cabeza. Era solo una presión y un zumbido en los oídos. Tenía tanta adrenalina por el impacto que creo que todavía no lo sentía”, relató.

Uno de los agentes tomó a Rummler y lo arrastró hacia el interior del edificio federal, mientras el manifestante sufría una fuerte hemorragia.

“Sentía que no podía respirar, y él seguía arrastrándome sin decir ni una palabra. Estaba encima de mí, me puso las manos en la espalda con mucha agresividad y me esposó. Le suplicaba. Le dije: ‘Por favor, llama a una ambulancia, hay muchísima sangre’“, dijo.

Al final, llegó una ambulancia al lugar, pero solo sucedió después de que los agentes federales se burlaron de él por la lesión en el ojo, según mencionó Rummler.

En declaraciones a “Los Angeles Times”, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo que los manifestantes agredieron a los oficiales federales.

“La turba de 60 alborotadores arrojó piedras, botellas y fuegos artificiales a los agentes del orden público fuera del edificio”, dijo la funcionaria federal.

Pese a las declaraciones de la subsecretaria del DHS, un portavoz del Departamento de Policía de Santa Ana aseguró que el único acto de violencia que se vio esa noche fue el de manifestantes lanzando conos naranjas en dirección a los agentes federales.

“Esto es absurdo. Las fuerzas del orden del DHS llevaron a este alborotador al hospital por una herida y lo dieron de alta esa misma noche. No se equivoquen: los disturbios y las agresiones a las fuerzas del orden no solo son peligrosos, sino también un delito”, dijo el DHS en una declaración del 13 de enero.

De acuerdo con el abogado de derechos civiles John Washington, no ve ninguna razón para que los agentes federales demostraran el nivel de violencia que ocurrió en el enfrentamiento.

“Creo que es simplemente un uso completamente injustificable de la fuerza, y la fuerza utilizada, como acabas de escuchar sobre las lesiones, fue una fuerza letal”, expresó el abogado.

Miembros del grupo de activistas al que pertenece Rummler crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones económicas para cubrir los gastos médicos del joven de 21 años.

