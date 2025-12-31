Demandan a ciudad de Anaheim tras muerte de hispano por disparos de la policía

Familiares de un hispano de 19 años que falleció a balazos a principios de este mes por oficiales del Departamento de Policía de Anaheim (APD) anunciaron este martes que presentarán una demanda en contra de la ciudad.

El incidente ocurrió el 6 de diciembre, cuando dos oficiales se encontraban patrullando en la cuadra 800 de South Philadelphia Street como parte de un operativo en contra de pandillas.

Los oficiales encontraron a varias personas frente a una casa, y en un momento, la interacción entre los agentes y los sujetos se convirtió en una confrontación, según el APD.

De acuerdo con las autoridades, la víctima, identificada como Alberto Arzola, forcejeó con los policías antes de que le dispararan. Sin embargo, este martes, en una conferencia de prensa, los familiares dijeron que el joven de 19 años no estuvo involucrado y aseguraron que estaba cooperando.

“Solo quiero que nos tengan presentes en sus oraciones y que se haga justicia para mi hijo. Mi hijo era mi mundo“, expresó la madre de Alberto, Rosie Camacho, con la voz entrecortada por la emoción.

Ante la prensa, los familiares de Alberto Arzola anunciaron la presentación de la demanda en contra de la ciudad de Anaheim, como primer paso para una demanda de derechos civiles por el tiroteo en el que falleció el joven hispano.

El abogado de la familia, James DeSimone, dijo que en un video aparece un segundo agente con el arma en la mano, pero a un lado.

“No está en posición de disparo. El arma está a un lado. Así que, si Alberto Arzola hubiera sido una amenaza para esos agentes, ese agente habría tenido el arma en posición de disparo, apuntando, y también habría disparado si realmente hubiera existido una amenaza”, expresó DeSimone.

En el video de una cámara corporal de los oficiales de policía se muestra lo que las autoridades dijeron que era un arma de fuego de asalto cargada en el césped cerca del joven hispano.

DeSimone dijo a la prensa que, en este momento, no podían comentar de dónde provenía el arma que se observa en la grabación.

Además de la demanda anunciada por los familiares de Arzola, se informó que se presentó una segunda demanda a nombre de Emmanuel Córdova, de 18 años.

Según familiares de Emmanuel, el joven se encontraba de espaldas a los oficiales con las manos levantadas y cumpliendo las órdenes, cuando recibió en la cabeza el disparo de un proyectil menos letal.

Una tercera demanda en contra de la ciudad de Anaheim se presentó a nombre de un primo de 14 años de Arzola, quien fue testigo de cómo un oficial de policía tiró a Alberto al suelo antes de dispararle varias veces.

En un comunicado, funcionarios de la ciudad de Anaheim expresaron que sus pensamientos están con la familia de Alberto Arzola.

“Creemos que nuestros oficiales actuaron en el mejor interés de la seguridad pública. Además, queremos respetar las exhaustivas revisiones en curso y advertirles que no se apresuren a emitir juicios“, agregaron los funcionarios de la ciudad de Anaheim.

