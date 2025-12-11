Identifican a conductor que atropelló a estudiantes en Anaheim

Las autoridades identificaron al hombre que presuntamente conducía alcoholizado y atropelló la tarde de este miércoles a ocho estudiantes del equipo de atletismo del Anaheim High School.

Anthony Alva-Palafox, de 27 años, fue arrestado desde el miércoles bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol con una fianza de $100,000 dólares.

Se espera que el presunto responsable comparezca este viernes por primera vez ante un tribunal.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Anaheim (APD), Alva-Palafox presentó signos objetivos de intoxicación después del percance.

“Había causa probable para creer que el Sr. Alva-Palafox conducía un vehículo de forma insegura debido a su nivel de ebriedad. Fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas”, dijo la policía de Anaheim en un comunicado.

Las autoridades informaron que los estudiantes, miembros del equipo de atletismo del Anaheim High School, estaban esperando cruzar la calle en la intersección de Harbor Boulevard y West North Street poco antes de las 3:00 p.m. cuando fueron atropellados por un Toyota Corolla.

De los estudiantes, ocho, todos entre los 16 y 17 años, fueron golpeados por el vehículo. Se informó que siete jóvenes fueron hospitalizados, de los cuales cinco ya fueron dados de alta. Los otros dos adolescentes tienen heridas que no ponen en peligro sus vidas, según un portavoz de la escuela.

Los estudiantes se encontraban en una carrera de entrenamiento cuando ocurrió el incidente. El entrenador estaba con ellos cuando los jóvenes sufrieron el atropello.

El entrenador, junto con el personal de un centro médico cercano, se encontraba entre las personas que se apresuraron a ayudar a los estudiantes lesionados.

Las autoridades confiscaron el Toyota Corolla y están a la espera de una orden de registro para determinar si había alguna evidencia en el interior.

Además, la policía de Anaheim está a la espera de los resultados de laboratorio que confirmarán la presencia de alcohol en la sangre de Alva-Palafox, y de ser positivo, su nivel de intoxicación.

Los funcionarios del Anaheim High School llevaron a cabo este jueves una reunión de respuesta a la crisis, con la presencia de un equipo para brindar apoyo emocional a estudiantes y personal.

“Fue muy lamentable. Obviamente, esto afecta a nuestra comunidad, y no solo eso, sino que muchas familias se ven afectadas por lo sucedido. Mi más sentido pésame a cada uno de esos estudiantes y sus familias porque todos estamos sufriendo”, dijo Linda Martínez, residente de Anaheim.

Las autoridades de Anaheim mantienen en curso la investigación del atropello de los estudiantes del Anaheim High School.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, puede comunicarse con el Departamento de Policía de Anaheim al 714-765-1900, o con Orange County Crime Stoppers al 855-847-6227.

