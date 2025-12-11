Estudiantes de preparatoria atropellados por conductor ebrio en Anaheim

Ocho estudiantes, miembros del equipo de atletismo de una escuela preparatoria de Anaheim, fueron atropellados por un presunto conductor ebrio la tarde de este miércoles durante una carrera de entrenamiento.

Los jóvenes, estudiantes de Anaheim High School, estaban esperando en la intersección de Harbor Boulevard y West North Street, cuando fueron golpeados por un vehículo que se salió de la carretera aproximadamente a las 3:00 p.m., informó el Departamento de Policía de Anaheim (APD).

De acuerdo con las autoridades, ocho estudiantes, de 16 y 17 años, sufrieron lesiones por el atropello, y tres de ellos tuvieron que ser trasladados urgentemente a un hospital con heridas graves.

“Lo que sabemos es que venía por Harbor Boulevard, perdió el control del vehículo y golpeó a unos alumnos que estaban en la esquina esperando cruzar la calle”, expresó Gabriela Yoon, oficial del APD, a la cadena Telemundo.

Una cámara de vigilancia de un negocio cercano captó el momento en que un automóvil Toyota rojo giraba hacia la derecha y se dirigía hacia la esquina donde se encontraban los estudiantes.

“Todo lo que pude ver fue gente corriendo histéricamente tratando de salvar a alguien justo frente a ese auto”, relató a la cadena ABC un testigo, identificado como Eddie Martínez.

El conductor del Toyota, identificado únicamente como un hombre de 27 años y residente de Anaheim, también fue trasladado a un hospital, sin que se tengan reportes sobre su condición de salud.

Se informó que, posteriormente, el sujeto fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que será fichado después de que reciba el alta del hospital.

El APD dijo que un entrenador estaba corriendo con el grupo de estudiantes y se acercaba a la intersección en el momento en que ocurrió el atropello.

Oficiales de la policía escolar acudieron al lugar después del percance.

Los padres de algunos de los estudiantes del equipo de atletismo de Anaheim High School dijeron que este tipo de accidentes se estaba volviendo algo frecuente en la zona.

“Pensé lo peor. Me regresé y hablé con dos de los muchachos y estaban bien, gracias a Dios. Estaban en pánico”, dijo Eduardo Martínez, padre de familia.

Los investigadores del APD esperan los resultados de los exámenes de sangre para confirmar si el conductor estaba bajo la influencia del alcohol o de alguna otra droga.

En 2022, un conductor que viajaba en sentido contrario se estrelló contra un grupo de reclutas durante una carrera matutina en el área de Whittier, en la que 25 personas sufrieron lesiones.

El año pasado, un conductor que circulaba a exceso de velocidad golpeó un poste y atropelló a varios estudiantes que estaban en una acera cerca del Anaheim Tennis Center.

