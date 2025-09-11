Conductor ebrio reincidente acusado de matar a 6 mexicanos en accidente en California

Un hombre de 53 años con tres condenas previas por conducir ebrio fue acusado de la muerte de seis mexicanos el 7 de septiembre en el condado de Napa, anunciaron las autoridades.

El acusado, identificado como Norberto Celerino, supuestamente estaba alcoholizado al volante de una camioneta que transportaba a siete trabajadores agrícolas cuando se estrelló contra un árbol en Pope Valley Road, según un comunicado de prensa de la Oficina del fiscal de Distrito del condado de Napa.

COMUNICADO DE PRENSA: La Fiscal del Condado de Napa Acusa a Residente de Stockton, Norberto Celerino, de Seis Cargos de Homicidio pic.twitter.com/6kgVHds2l7 — Napa County District Attorney's Office (@NapaCountyDA) September 9, 2025

No estaba claro si el exceso de velocidad fue factor en el accidente de Celerino, residente del condado de San Joaquín, pero por el impacto fallecieron seis de los pasajeros, mientras que el conductor y otro ocupante sufrieron heridas graves.

Oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y alguaciles del Sheriff del Condado de Napa acudieron al lugar del accidente.

Celerino y el otro pasajero sobreviviente fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde permanecen recibiendo atención médica por sus lesiones.

El hombre de 53 años quedó bajo custodia de las autoridades por sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol (DUI), por lo que fue registrado administrativamente en el Departamento Correccional del condado de Napa.

Las autoridades dijeron que las seis personas que fallecieron son mexicanas, quienes residen en la localidad de Stockton. Fueron identificadas como:

Aarón Ruiz Ruiz, de 39 años

Beymar Reynosa Rodríguez, de 32 años

Demetrio Celerino Francisco, de 39 años

Pedro López Gómez, de 57 años

Loreto Ricardo Hernández, de 42 años

Fernando Silverio, de 34 años

Los fiscales dijeron que Norberto Celerino también usa los nombres de Norberto Celerino Villalva, Grabien Martínez y Roberto Savaringo-Diabla. Tiene condenas previas por DUI de agosto de 2020 y septiembre de 2024 en el condado de San Joaquín.

“Celerino también tiene una tercera condena por DUI en su registro que no fue incluida en la denuncia, ya que tiene más de 10 años y no puede usarse por ley para aumentar los cargos actuales”, explico la oficina del fiscal.

Además de los cargos de asesinato, Celerino enfrenta seis cargos por delitos graves de homicidio vehicular grave en estado de ebriedad y un cargo por delitos graves de DUI que causaron lesiones con dos o más condenas previas por DUI.

En la denuncia se incluye varias alegaciones especiales, entre ellas:

Infligir grandes lesiones corporales con un arma mortal, un vehiculo de motor.

con un arma mortal, un vehiculo de motor. Gran lesión corporal .

. Que los crímenes implicaron violencia , crueldad, saña e insensibilidad.

, crueldad, saña e insensibilidad. Que los delitos demuestran un nivel de gravedad creciente en comparación con los delitos anteriores.

en comparación con los delitos anteriores. Que el acusado se encontraba en libertad condicional y tenía antecedentes de mal desempeño en libertad condicional.

En el comunicado, se menciona que los fiscales del condado de Napa preparan el caso en contra de Norberto Celerino.

