Hispano demanda al LAPD por lesión causada por proyectil de espuma

Un hispano presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) al decir que sufrió la fractura de la mandíbula por el impacto de un proyectil de espuma el año pasado durante una manifestación en el centro de la ciudad.

Atlachinolli Texcacoatl, de 49 años, declaró que recibió en la cara el golpe de la munición no letal cuando se encontraba siguiendo las órdenes de los oficiales de policía de dispersarse tras una protesta contra las redadas de inmigración.

Debido al impacto del proyectil, el hispano sufrió una fractura de la mandíbula, por lo que necesitó dos cirugías de reconstrucción.

“Mi mejilla izquierda se reventó, sangraba; la mandíbula se me salió, y se fracturó. Tuve tornillos en las encías y la boca cerrada con alambre durante seis meses“, dijo Texcacoatl en una entrevista con la cadena KTLA.

Según V. James DeSimone, abogado de Texcacoatl, los oficiales estaban usando proyectiles de espuma, lo cual está en contra de la política del Departamento de Policía de Los Ángeles.

“No se pueden utilizar únicamente para dispersar a una multitud, y eso es exactamente para lo que los estaban utilizando“, expresó DeSimone.

En su demanda, Texcacoatl reclama una compensación económica por la lesión que le provocaron los oficiales del LAPD.

De acuerdo con funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles, en la protesta en la que sucedió el incidente, los participantes en la manifestación estaban lanzando objetos a los oficiales.

Prohíben al LAPD uso de proyectiles de espuma

De acuerdo con el reciente fallo de un juez, el LAPD no puede utilizar proyectiles de espuma como munición menos letal durante las manifestaciones.

Según el magistrado, la policía de Los Ángeles estaba en desacato a un fallo anterior que limitaba el uso de proyectiles de espuma de 40 milímetros, por lo que ordenó prohibir su uso para el control de multitudes.

De forma habitual, las fuerzas del orden suelen utilizar munición menos letal cuando se enfrentan a grupos grandes y rebeldes.

“Proporciona un medio o mecanismo para que la policía o las fuerza del orden puedan intervenir a distancia y, con suerte, no causar muertes ni lesiones graves“, expresó el ex sargento del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Brian Muller.

El fallo del juez ocurre tras las preocupaciones sobre los métodos utilizados por el LAPD durante las manifestaciones que sucedieron en el verano del año pasado como protesta por las redadas de inmigración.

De acuerdo con la orden, numerosas personas sufrieron heridas, entre ellas lesiones en la cabeza y en la ingle.

El juez dijo que los oficiales del LAPD dispararon contra manifestantes que no representaban una amenaza inmediata, no dieron advertencias antes de disparar y los golpearon en zonas sensibles del cuerpo.

La decisión del juez se deriva de una demanda de 2020, presentada por Black Lives Matter, en la que se alega que los oficiales del LAPD usaron munición no letal de forma indiscriminada contra los manifestantes tras el asesinato de George Floyd.

