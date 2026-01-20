Despliegue policial tras ataque a oficial en desfile del Día de MLK en Los Ángeles

Un presunto ataque contra un oficial provocó un enorme despliegue policial la tarde de este lunes mientras se llevaba a cabo el desfile del Día de Martin Luther King Jr. en el área de Leimer Park, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Aproximadamente a las 2:00 p.m., oficiales del LAPD respondieron a los reportes de un supuesto apuñalamiento cerca de Martin Luther King Jr. Boulevard y Crenshaw Boulevard.

Al lugar acudieron decenas de vehículos policiales, que se ubicaron cerca de Vernon Avenue y Crenshaw Boulevard después de ser llamados para ayudar debido a la respuesta de una multitud que había en el área.

Los oficiales de policía establecieron una línea de escaramuza en un intento de dispersar a las personas que se encontraban en el lugar.

Las autoridades no proporcionaron más detalles relacionados con el supuesto ataque contra el oficial de la policía de Los Ángeles.

Al parecer, cuando los oficiales intentaban investigar el caso de apuñalamiento, las personas que estaban en el lugar mostraron una actitud rebelde, por lo que se solicitaron refuerzos.

No se proporcionó información inmediatamente sobre la víctima del apuñalamiento ni sobre posibles sospechosos de la agresión.

Hasta la mañana de este martes, no quedaba claro si estaba relacionado el caso de apuñalamiento con el supuesto ataque contra el oficial de policía.

“Desafortunadamente, después del desfile del Día de MLK Jr., el Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a un grupo de jóvenes que estaban creando un disturbio y hay informes de un apuñalamiento hacia el final de la ruta del desfile que sigue bajo investigación”, dijo la alcaldesa Karen Bass.

La alcaldesa mencionó que la Oficina de Seguridad Comunitaria de la ciudad se coordinaba con el LAPD y con líderes comunitarios de la zona para reducir la tensión y dispersar a las personas de manera segura.

“Los Ángeles tiene tolerancia cero para este tipo de violencia”, reiteró la funcionaria.

