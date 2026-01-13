Arrestan al actor Kiefer Sutherland por agredir a conductor en Hollywood

El actor Kiefer Sutherland fue arrestado la madrugada de este lunes por una presunta agresión contra un conductor de viajes compartidos en Hollywood, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con el LAPD, el arresto de Kiefer Sutherland, de 59 años y actor de la serie “24”, ocurrió poco después de la medianoche.

Las autoridades informaron que oficiales de la policía acudieron al área de la intersección de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue para responder a los reportes de una agresión que involucraba a un conductor de viajes compartidos.

Tras las primeras investigaciones, el actor de Hollywood presuntamente agredió al conductor instantes después de abordar el vehículo.

Kiefer Sutherland fue arrestado bajo sospecha de amenazas criminales graves. Posteriormente, el actor fue liberado después de cubrir el pago de una fianza de $50,000 dólares, según los registros de la cárcel.

No se dieron a conocer detalles sobre el motivo o las circunstancias que condujeron al violento enfrentamiento entre el actor y el conductor.

El actor de “Designated Survivor” debe comparecer el 2 de febrero ante un tribunal de Los Ángeles.

“La víctima no sufrió lesiones que requirieran tratamiento médico en el lugar“, informaron las autoridades.

El incidente se mantiene bajo investigación de los detectives de la División Hollywood del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Kiefer Sutherland, hijo del también actor Donald Sutherland (fallecido en 2024), es ganador del premio Emmy en 2006 como Mejor Actor de Televisión de una Serie Dramática, por “24”.

El actor también es conocido por sus papeles en producciones cinematográficas como “Cuenta conmigo”, “Los muchachos perdidos”, “Jóvenes pistoleros” y “Algunos hombres buenos”, entre otras.

