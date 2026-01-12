Liberan a conductor de camión U-Haul que embistió a manifestantes en Los Ángeles

Las autoridades liberaron al conductor del camión U-Haul que este domingo embistió a un grupo de manifestantes en el distrito de Westwood, en Los Ángeles.

El sospechoso, identificado en los registros de reserva como Calor Madanescht, de 48 años, fue arrestado y fichado bajo sospecha de conducción imprudente. Sin embargo, luego fue liberado bajo su propia responsabilidad, según los registros.

LAPD News: Driver Arrested After Driving Box Truck Toward West Los Angeles Protest pic.twitter.com/M4pVafxfHt — LAPD PIO (@LAPDPIO) January 12, 2026

Madanescht había sido detenido este domingo momentos después de conducir el vehículo contra la multitud que participaba en una manifestación pacífica contra el régimen iraní.

Sigue leyendo: Violencia en Los Ángeles: dos muertos y cuatro heridos en dos tiroteos

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el conductor fue interrogado por agentes del FBI y detectives de la División de Delitos Graves del departamento.

“El camión fue registrado y confiscado, sin que se descubriera nada significativo. Los detectives contactaron a las posibles víctimas del incidente; sin embargo, ninguna reportó haber sido atropellada por el camión”, dijo el LAPD en un comunicado.

Madanescht había sido arrestado la mañana de este lunes por un cargo de conducción temeraria, con una fianza de $0 dólares. Se informó que quedó en libertad bajo palabra aproximadamente a las 2:00 p.m., según los registros de la cárcel.

Sigue leyendo: Protesta multitudinaria en Los Ángeles por presencia de ICE

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) dijo este domingo que el incidente ocurrió aproximadamente a las 3:34 p.m. en 1350 South Midvale Avenue.

Según el LAFD, solo dos personas sufrieron lesiones, ninguna de gravedad, por lo que se negaron a ser trasladadas a un hospital.

Después de conducir contra los manifestantes, el conductor fue agredido por integrantes del grupo de protestantes con objetos como astas de bandera y con las propias manos, por lo que tuvo que ser rescatado por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Sigue leyendo: Padres hispanos arrestados por muerte de bebé de 14 meses en Los Ángeles

Mientras los policías se llevaban al conductor, los manifestantes arrancaron mensajes políticos que estaban en el camión, como: “No al Sha. No al Régimen. EE.UU.: No repitan 1953. No al Mullah”.

El cartel hacía referencia al Sha de Irán, derrocado en la Revolución Islámica de 1979, y al golpe de 1953 que derrocó al primer ministro Mohammad Mosaddegh.

En la manifestación participaron unas 1,000 personas que expresaban su solidaridad con las protestas que han ocurrido en Irán en las que exigen un cambio político debido a la crisis económica del país. Estas expresiones han sido reprimidas con violencia.

Sigue leyendo: Madre evita robo estrellando su auto contra delincuentes en Los Ángeles

Según algunos reportes de activistas de derechos humanos en Irán, al menos 648 personas han muerto, mientras que más de 10,000 manifestantes han sido detenidos después de dos semanas de protestas.

Se informó que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI investigaba el incidente en Westwood para determinar si las acciones de Madanescht tuvieron motivaciones políticas o si simplemente quedó atrapado en medio de la manifestación.

“Estamos al tanto de este incidente. El FBI se encuentra en el lugar junto con el Departamento de Policía de Los Ángeles para determinar el motivo del conductor”, expresó el fiscal federal Bill Essayli en un mensaje publicado en las redes sociales.

Sigue leyendo: Niño de 12 años fallece por atropello de conductor ebrio en Los Ángeles

“Esta es una investigación en curso e informaremos al público cuando tengamos más información”, agregó el fiscal federal.

Sigue leyendo:

· Padre hispano sentenciado por la muerte de su hijo de 15 meses en Los Ángeles

· Joyas de alto valor robadas por dos individuos en Los Ángeles

· Giselle Navarro, cadete del LAPD, busca donante de riñón para cumplir su sueño