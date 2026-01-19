CHIRLA denuncia ataque a líneas directas de ayuda a inmigrantes en Los Ángeles

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) denunció el ataque con fines políticos a las líneas telefónicas directas de información y ayuda a las comunidades inmigrantes por parte de la administración Trump.

De acuerdo con la coalición, el fiscal federal adjunto para el Distrito Central de California, Bill Essayli, instó al público a comunicarse a líneas telefónicas directas de organizaciones, como CHIRLA, para acosarlas, dar pistas falsas y saturar sus servicios, como recursos para bloquear su ayuda a inmigrantes.

Representantes de CHIRLA declararon que la organización ha operado sus líneas directas durante más de 31 años con el propósito de brindar orientación y asistencia a más de 20,000 personas al año.

Sigue leyendo: Exhortan a la comunidad a involucrarse a la Red de Respuesta Rápida

“Las líneas directas son el salvavidas que evita que los más vulnerables desaparezcan anónimamente o enfrenten sus preguntas, dudas o necesidades en solitario”, dijo la directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas, en un comunicado.

Salas acusó a la administración Trump de atacar los recursos con los que cuenta CHIRLA porque centra su atención en orientar e informar a las familias y comunidades necesitadas de inmigrantes.

La organización mencionó que la asistencia de CHIRLA en la actual crisis de migración que existe en Los Ángeles es vital para que la comunidad inmigrante tenga acceso a información y orientación, así como para que conozca cuáles son sus derechos.

Sigue leyendo: Urgen a condado de Los Ángeles a ayudar con la renta a familias inmigrantes

Ante el actual acoso de autoridades migratorias federales, la coalición CHIRLA ofrece apoyo ante la ofensiva migratoria, así como orientación sobre inmigración legal, apoyo emocional y financiero para emergencias, como la inseguridad alimentaria o de alquiler.

CHIRLA mencionó que, a través de sus líneas directas, se ofrece un espacio organizado y seguro para que la comunidad inmigrante encuentre apoyo, información y orientación en caso de que algún ser querido sea víctima de discriminación racial, de una detención o arresto por agentes de ICE.

“Nuestra línea directa no se centra en ICE ni en los agentes. Nuestro objetivo es asegurar que nuestra comunidad tenga un lugar de confianza al que acudir“, expresó la organización defensora de los inmigrantes en su comunicado.

Sigue leyendo: Paro comunitario: protestan por las redadas de ICE en Los Ángeles

CHIRLA expresó que, cuando se lleva a cabo una redada, la función de la línea directa es garantizar que quienes se ven obligados a rehacer su vida tras el secuestro de un ser querido, sepan a dónde acudir para obtener ayuda y conozcan las herramientas disponibles para responder mejor a su situación.

“En momentos de alta tensión y división, todos deberíamos trabajar para reducir la tensión, no para avivar la discordia“, agregó la coalición defensora de los derechos humanos de los inmigrantes.

“Cualquiera que intente promover el caos y la desinformación, especialmente las figuras importantes, debería avergonzarse“, añadió.

Sigue leyendo: ICE aumenta presencia en comunidades latinas de Los Ángeles: CHIRLA

La organización aseguró que seguirá concentrada en su labor pese a los intentos de bloquear su asistencia a la comunidad inmigrante a través del acoso a su personal y en los intentos por difamar su misión.

Sigue leyendo:

· Vendedores de mercado angelino apoyan a comunidad inmigrante

· CHIRLA rechaza las peligrosas acusaciones de que su trabajo actual o pasado viole la ley

· Talleres de inmigración empoderan a la comunidad indocumentada en LA