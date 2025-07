ICE aumenta presencia en comunidades latinas de Los Ángeles: CHIRLA

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha concentrado el mayor número de redadas llevadas a cabo en Los Ángeles en los vecindarios latinos, de acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Según datos publicados por CHIRLA en un mapa, entre el 6 de junio, el primer día en que se intensificaron los operativos de inmigración en Los Ángeles y el sur de California, hasta el domingo 20 de julio, las agencias federales de inmigración han ejecutado al menos 471 redadas confirmadas.

La coalición dijo que el mapa muestra la actividad de la aplicación de las leyes de inmigración en el área de Los Ángeles, con la mayor concentración en el Valle de San Fernando, predominantemente en vecindarios con personas latinas y afroamericanas.

De acuerdo con el mapa publicado por CHIRLA, las ciudades de Pacoima y North Hills encabezan la lista con 21 operativos en el Valle de San Fernando, por delante de Pico Rivera, Whittier y Downey, con 18 redadas. Hollywood, Echo Park y Silver Lake registraron 15 operativos.

“Las primeras siete podemos identificar que la gran mayoría de esa área, casi el 80% son latinos en esas comunidades“, dijo el director de comunicación de CHIRLA, Jorge Mario Cabrera.

CHIRLA aseguró que el mapa muestra una “flagrante discriminación racial”, además de probar que se han producido “patrullas itinerantes”.

Sin embargo, la coalición a favor de los derechos de los inmigrantes mencionó que las condiciones han mejorado.

“Lo que tenemos ahora es una orden judicial que dice que el gobierno debe dejar de hacer lo que está haciendo y debe cumplir con la ley“, mencionó el director de comunicación de CHIRLA.

“Este mapa le recuerda al gobierno que Los Ángeles está observando. Pueden hacer su trabajo si quieren, pero tienen que hacerlo conforme a la ley. Así de simple“, agregó Cabrera.

El 11 de julio, una jueza federal en Los Ángeles ordenó a la administración Trump detener las redadas de ICE contra inmigrantes en siete condados del sur de California, incluido Los Ángeles, después de que los demandantes acusaran al gobierno de discriminación racial y arrestos ilegales.

Desde la orden de la jueza, CHIRLA asegura haber recibido informes de operaciones de cumplimiento de la ley, aunque no con la frecuencia que tenían en las semanas previas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinaron sus propias estrategias en respuesta a las órdenes de la jueza.

“Solamente es un ejemplo de lo que creemos que son tres veces más el número de operativos y de personas detenidas“, expresó el director de comunicación de CHIRLA.

La coalición dijo que las cifras de los operativos se obtuvieron a través de reportes del público que ellos mismos verificaron, así como de los testimonios de familiares de los detenidos.

El inmigrante Leo Jiménez dijo que cada día sale a buscar trabajo en el estacionamiento de la tienda Home Depot en Panorama City a pesar de conocer el riesgo de ser detenido en una redada.

“Cada día me levanto con miedo, salgo a trabajar y no sé si voy a regresar a mi hogar, o no“, expresó el inmigrante hispano.

CHIRLA dijo que en nueve de cada diez casos, los testigos no pudieron confirmar qué agencia federal estaba involucrada en las operaciones de inmigración debido a que los agentes vestían ropa civil y se trasladaban en camionetas sin identificación.

