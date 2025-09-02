Urgen a condado de Los Ángeles a ayudar con la renta a familias inmigrantes

Líderes inmigrantes se reunieron en las escalinatas del edificio de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles para urgirlos a aprobar una ayuda en efectivo por única vez de $5,000 para que las familias inmigrantes afectadas por las redadas migratorias puedan pagar la renta.

Esto incluye a los residentes indocumentados del condado de Los Ángeles.

“A las familias cuyo sostén de familia fue arrestado y detenido, se les ha arrebatado su única fuente de ingresos. Además de enfrentar la devastadora realidad de que su familiar fue separado de ellos, tiene que preocuparse por pagar el alquiler y tener un lugar seguro donde vivir”, dijo Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

“En este momento, hay familias en Los Ángeles con demasiado miedo de salir a comprar artículos básicos como alimentos, llevar a sus hijos a la escuela, ir al médico, y se encuentran confinadas en sus hogares, como lo hicieron durante la pandemia”.

La supervisora de Los Ángeles Lindsey Horvath presenta una moción para dar ayuda para la renta a las familias afectadas por las redadas. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Dijo que tenemos hijos que ayudan a sus padres a trabajar, ya sea a cargo de un negocio ambulante para poder ganar algo de dinero y llevar comida a la mesa.

“La asistencia para el alquiler independiente del estatus, ayudará a muchas familias especialmente a las afectadas por los incendios y las redadas, a tener tranquilidad para que puedan concentrarse en reconstruir sus vidas día a día, sin temor a perder la única seguridad que tienen para sus familias”.

La supervisora Lindsey Horvath presentó una moción para ampliar el Programa de Alivio de Emergencia para el Alquiler (ERRP) a $16.8 millones.

Este programa fue diseñado originalmente para los sobrevivientes de los incendios, pero ahora ayudaría a prevenir la inestabilidad en la vivienda al ampliar la cobertura a las familias inmigrantes afectadas por las agresivas redadas de migración.

Angélica Salas, directora de CHIRLA alza la voz por las familias afectadas por las redadas migratorias. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Al expirar las protecciones contra incendios forestales en julio y frente a las redadas federales que desestabilizan los hogares, las familias inmigrantes se enfrentan a una doble crisis: el aumento de los alquileres y la pérdida de ingresos.

El ERRP ofrecería hasta $5,000 en ayuda para el alquiler o la hipoteca a sobrevivientes de incendios forestales, familias inmigrantes, inquilinos de bajos ingresos y pequeños propietarios que reparen viviendas asequibles dañadas, a la vez que fortalecería la infraestructura del condado para responder con rapidez ante futuras emergencias.

“Este es un momento crucial para nuestro condado. Demasiadas familias siguen desplazadas por los incendios forestales. Demasiadas familias inmigrantes viven con miedo cada día desde el inicio de estas redadas. El alquiler no puede esperar”, dijo la supervisora Horvath.

“En mi distrito, cuatro personas trabajadoras fueron detenidas por el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) durante el fin de semana en un lavado de autos en Studio City”.

Agregó que el Centro para Jornaleros en Van Nuys fue allanado por ICE varias veces en un solo día.

“Sabemos que nuestra gente está siendo atacada, y es hora de que esta Junta de Supervisores se levante y combata los ataques selectivos de Trump contra nuestras comunidades”.

Flor Meléndrez directora de CLEAN Carwash Worker Center. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Dijo que aprobar este programa de casi $20 millones ofrece alivio de emergencia para la renta que asegura que nadie tenga que escoger entre sobrevivir y tener un techo sobre sus cabezas.

Agregó que esta ayuda no se limita para las áreas no incorporadas sino que es para todo el condado de Los Ángeles.

“Eso se debe en parte a que sabemos que hay ciudades que también enfrentan desafíos presupuestarios, que están considerando disminuir sus propios fondos de apoyo para la asistencia de alquiler”.

La moción establece que los hogares deben autocertificar por escrito, bajo pena de perjurio, que no pueden pagar el alquiler debido al impacto de incendios forestales o pérdida repentina de ingresos (incluso debido a las leyes de inmigración), y que cumplen con los requisitos de ingresos.

No especifica documentos más allá de la autocertificación, pero los programas anteriores de ayuda para el alquiler del Condado solían requerir comprobante de alquiler (contrato de arrendamiento, recibos de alquiler, carta del propietario) y documentación de ingresos.

El Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios (DCBA) debe implementar el programa dentro de los 60 días posteriores a la aprobación de la Junta.

Angelinos acuden a la Junta de Supervisores de Los Ángeles a pedir ayuda en efectivo para la renta de las familias inmigrantes. Crédito: AracelI Martínez Ortega | Impremedia

Flor Meléndrez, directora ejecutiva de la organización CLEAN Carwash Worker Center dijo que de todos los trabajadores, los más impactados por las redadas han sido los lavacarros.

“Más de 70 lavados de autos se han visto afectados, más de tres o cuatro veces en los últimos dos o tres meses. Esto significa que más de 200 hogares se han quedado sin su sostén de familia”.

Dijo que debemos apoyar a nuestra comunidad con asistencia para el alquiler.

“Tenemos familias que se han visto lastimadas no solo por la pérdida de un ser querido, sino también por tener que decidir entre ir o no a trabajar y pagar el alquiler”.

Dijo que no pueden esperar más.

“Este gobierno está destrozando a las familias, y lo que podemos hacer para ayudarlas a mantenerse unidas y seguir adelante en esta lucha, es brindarles asistencia para el alquiler”.

La ayuda en efectivo para pagar la renta sería un gran alivio para las familias inmigrantes afectadas por las redadas. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Dijo que si bien la comunidad se ha unido para proporcionar alimentos y otras necesidades, necesitan ayuda para pagar la renta.

“Es el comienzo del año escolar, y muchos estudiantes asisten a la escuela con el mismo miedo que debemos enfrentar ahora que nuestro llamado a la acción es para el alivio del alquiler”.

Agregó que la asistencia para la renta es un salvavidas que evitará que las familias caigan en la indigencia.