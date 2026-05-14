Rubio acusa que militares cubanos controlan la riqueza de la isla desde Gaesa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cargó nuevamente contra el Gobierno cubano asegurando que la isla está “controlada por una empresa propiedad de generales militares”, en una nueva crítica en medio de la presión de Washington sobre La Habana, que se ha intensificado en las últimas semanas.



“La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero”, puntualizó Rubio durante una entrevista exclusiva con Fox News, transmitida esta noche y que fue grabada en el AF1 rumbo a China.



El jefe de la diplomacia estadounidense, de raíces cubanas, también advirtió que actualmente en Cuba las personas “literalmente comen basura de las calles” y que en paralelo la “empresa” que controla la isla tiene a su disposición 16.000 millones de dólares.

La semana pasada, EE.UU. anunció sanciones para el conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía de la isla en medio de las amenazas del presidente, Donald Trump, de hacerse con el control del país caribeño.



Estas nuevas “medidas decisivas” de Washington buscan “proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”, dijo Rubio.



“A tan solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas. Cabe esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas”, agregó Rubio.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la empresa militar Gaesa “constituye el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”, al controlar un “estimado del 40% o más de la economía de la isla”, en beneficio de las “élites corruptas”, mientras el pueblo cubano sufre una de las crisis económicas más severas de la historia del país.



Trump firmó el 1 de mayo una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra Cuba hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.



Esto se suma al bloqueo petrolero a la isla impuesto en enero pasado por el estadounidense, que ha dicho que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato” y podría desplegar el portaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas.

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