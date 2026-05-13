“Al basurero de la historia”: DeSantis endurece medidas contra Cuba y reaviva la tensión en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a colocar a Cuba en el centro de la disputa política estatal y nacional con una nueva ofensiva legislativa que apunta contra la influencia de gobiernos considerados hostiles por Estados Unidos. Durante la firma de una nueva ley en Miami, el republicano lanzó una frase que rápidamente encendió el debate político: “Es hora de que la dictadura comunista cubana sea enviada al basurero de la historia”.

La declaración no fue casual. Ocurrió frente a integrantes del exilio cubano y en un escenario políticamente simbólico para Florida, donde la relación con Cuba sigue siendo un tema de fuerte sensibilidad electoral, especialmente en el sur del estado.

Pero, más allá del impacto de la retórica, la clave es qué cambia realmente con esta nueva medida.

Claves de las nueva medidas: más restricciones a Cuba y Venezuela

DeSantis promulgó una ley que amplía restricciones para limitar la influencia de gobiernos extranjeros considerados adversarios, entre ellos Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.

La norma endurece controles sobre vínculos institucionales, beneficios, acuerdos y relaciones con actores asociados a estos países, dentro de la estructura estatal de Florida.

Qué busca la nueva ley firmada por DeSantis

La legislación refuerza una línea política que Florida viene profundizando desde hace años: marcar distancia con gobiernos señalados como amenazas a la seguridad o a los intereses estadounidenses.

En el caso cubano, el mensaje fue explícito. “Florida se enorgullece de apoyar a quienes huyen de la opresión y rechaza cualquier intento de legitimación de regímenes autoritarios”, destacó DeSantis, que viene convirtiendo su postura contra La Habana en una bandera política.

Según el texto aprobado, la ley endurece restricciones para funcionarios públicos y determinadas relaciones institucionales con gobiernos considerados de preocupación. También amplía controles sobre posibles formas de influencia extranjera dentro del estado.

Aunque el discurso político puede generar inquietud entre inmigrantes, es importante hacer una distinción: la ley no modifica reglas migratorias federales ni cambia directamente el estatus legal de cubanos que viven en Estados Unidos.

En lo inmediato, el efecto será más político e institucional que cotidiano para la mayoría de residentes.

La norma apunta sobre todo a relaciones gubernamentales, acuerdos y vínculos oficiales, no a ciudadanos comunes.

Sin embargo, el mensaje político sí puede aumentar la tensión en un estado donde el debate sobre inmigración, seguridad y América Latina sigue ocupando un lugar central.

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