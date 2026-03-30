Ron DeSantis firma ley para renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes un proyecto de ley que cambiará el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach para honrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De tal modo, el aeropuerto pasará a llamarse oficialmente Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump a partir del próximo 1 de julio, consolidando así el homenaje en una de las principales infraestructuras de transporte del sur de Florida.

Aunque la decisión corresponde a autoridades locales y estatales, la Administración Federal de Aviación (FAA) explicó que deberá realizar ajustes técnicos tras el cambio de nombre.

“Cambiar el nombre de un aeropuerto es un asunto local y la FAA no aprueba los cambios de nombre”, señaló el organismo en un comunicado. “Sin embargo, la FAA debe completar algunas tareas administrativas, como la actualización de cartas de navegación y bases de datos”.

Palm Beach International Airport is now officially…. “President Donald J. Trump International Airport!”



Proud to have played a small role in making this happen. Huge thanks to @megforflorida, @GovRonDeSantis, @JamesUthmeierFL, and the overwhelming majority in the Florida House! pic.twitter.com/Yi5LSdlDaT — Eric Trump (@EricTrump) March 30, 2026

Expertos en aviación citados por CNN destacan que este tipo de modificaciones suelen implicar cambios en sistemas globales de identificación aeroportuaria,

El anuncio fue celebrado por Eric Trump, hijo del mandatario, quien expresó públicamente su apoyo a la iniciativa. En redes sociales, afirmó estar “orgulloso de haber desempeñado un pequeño papel para que esto sucediera”.

De acuerdo con análisis de The New York Times y The Washington Post, el cambio de nombre se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por aliados políticos de Trump para reforzar su legado y presencia simbólica en espacios públicos.

Palm Beach, además, tiene un significado especial para el mandatario, ya que alberga su residencia privada en Mar-a-Lago, lo que añade un componente personal al reconocimiento.

El nuevo nombre del aeropuerto entrará en vigor en los próximos meses, mientras continúan las reacciones tanto a nivel local como nacional sobre el significado político de la medida.

Sigue leyendo: