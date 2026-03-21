Elon Musk ofrece pagar el salario de los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte

Luego de que la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se mantiene estancada en el Senado provocando la ausencia de los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses ante la imposibilidad de cobrar su salario, el multimillonario Elon Musk se ofreció a cubrir el monto de dinero que sea necesario con el objetivo de evitar el caos generado por las largas filas de pasajeros en las terminales aéreas de todo el país.

Este sábado, los republicanos del Senado bloquearon mediante una votación, por 41 votos contra 49, un intento demócrata de aprobar un proyecto de ley independiente para financiar la TSA.

Frente a dicho panorama, el sudafricano que fungió como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) publicó un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, ofreciendo su apoyo al gobierno estadounidense para resolver, aunque sea temporalmente el problema.

“Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este bloqueo de financiación que está afectando negativamente la vida de tantos estadounidenses en los aeropuertos de todo el país”, escribió.

Sin embargo, no está claro si la propuesta del visionario empresario resulta legal ni como se podría concretar, pues la ley federal generalmente prohíbe que los empleados del gobierno reciban una compensación externa vinculada a sus funciones oficiales.

En la mayoría de los aeropuertos estadounidenses, los pasajeros permanecen varados durante horas ante la falta de personal de seguridad que se haga cargo de los controles de seguridad. (Crédito: Rick Bowmer / AP)

Debido a que en el Congreso permanecen estancadas en las negociaciones sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el personal que labora en la TSA enfrenta el riesgo de quedarse sin su segundo sueldo completo la próxima semana.

Lo controversial del caso es que los demócratas se niegan a darle luz verde al financiamiento sin la garantía de que se producirán cambios radicales en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De entrada, exigen prohibirles a los agentes del ICE y de la CBP cubrirse el rostro durante las detenciones de extranjeros carentes de estatus legal que llevan a cabo y además obtener una orden judicial antes de ingresar a una propiedad privada, esto en lugar de presentarse con órdenes administrativas como suelen hacerlo.

Cabe señalar que, mediante una publicación en la plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump advirtió estar dispuesto a enviar agentes del ICE a los aeropuertos de todo Estados Unidos a partir del lunes para hacerse cargo de la seguridad.

“Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos y en todo el país, ¡ICE hará el trabajo mucho mejor que nunca! Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: ‘¡PREPÁRENSE!'”, escribió.

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