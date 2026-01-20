Elon Musk dona $10 millones de dólares a la campaña de un candidato republicano al Senado

Después de permanecer alejado de la política durante algunas semanas, el nombre de Elon Musk reapareció a través de una donación de $10 millones de dólares dirigida a la campaña de un candidato republicano al Senado.

Luego de haberse distanciado de Donald Trump debido a una discordancia sobre cómo gobernar al país que incluso lo impulsó a anunciar su intención de fundar un nuevo partido político, el magnate sudafricano, quien fungió como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), volvió para nuevamente abrir su chequera y apoyar las aspiraciones de Nate Morris dirigidas a tratar de conseguir el escaño que dejará vacante el retiro de Mitch McConnell.

De acuerdo con un reporte divulgado por el sitio Axios, el hombre más rico del planeta se acercó al PAC Fight for Kentucky para otorgarle su mayor donación destinada en solitario a un candidato al Senado.

Desde junio pasado, cuando realizó una intervención en el podcast de Donald Trump Jr., Morris anunció su candidatura en reemplazo de McConnell.

A sus 45 años, el aspirante respaldado por Musk es graduado de la Universidad George Washington, fundó la empresa de gestión de residuos Rubicon Technologies y además funge como director ejecutivo de Morris Industries.

El año pasado, el fundador de Tesla amenazó al presidente Donald Trump con fundar su propio partido político. (Crédito: Francis Chung / EFE)

Desde hace meses, Nate Morris se comprometió a que, en caso de ser elegido, se dedicaría a realizar un trabajo distinto al llevado a cabo durante décadas por Mitch McConnell, conservador de 83 años quien se oponía a la idea de retirarse pese a haberse quedado literalmente congelado durante al menos un par de eventos públicos.

En contienda para buscar reemplazar al longevo político también figuran los nombres de Andy Barr, representante por Kentucky, y Daniel Cameron, fiscal general de Kentucky.

Sin embargo, al tener de su lado el respaldo de Elon Musk para fortalecer su campaña, la ventaja de Morris parece dejar muy atrás a los adversarios de su partido.

“Esta carrera va a ser muy, muy sencilla: es un referéndum sobre el historial de Mitch McConnell. Es un referéndum sobre el legado de Mitch McConnell”, expresó recientemente.

De acuerdo con documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral, durante el tercer trimestre del año pasado, Nate Morris prestó más de $3 millones de dólares a su comité de campaña, Morris for Senate, y a cambio recibió poco más de uno en contribuciones.

En este sentido, la enorme aportación del fundador de Tesla podría catapultar sus aspiraciones hacia el Senado.

Cabe señalar que, Elon Musk fue una pieza clave para que Donald Trump retornara a Washington al destinarle $250 millones de dólares a su campaña electoral en 2024.

