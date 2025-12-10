Elon Musk reconoce que debió dirigir a sus empresas en lugar de haber trabajado para el gobierno

El magnate sudafricano Elon Musk aceptó que debió dedicarse a dirigir a sus empresas en lugar de apoyar al presidente Donald Trump asumiendo temporalmente la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), lo cual a la postre le significó pérdidas multimillonarias en su patrimonio y hasta un distanciamiento con el republicano.

Durante 130 días, el hombre más rico del planeta fungió como empleado especial del gobierno ejerciendo la compleja misión de recortar lo mejor posible los gastos del gobierno detectados en sus agencias federales.

Su labor resultó controversial, pues implicó desde despidos masivos de empleados federales, cancelación de contratos con proveedores del gobierno, desaparición o función de algunas oficinas y cancelación de múltiples programas de ayuda al exterior.

Dichas acciones le generaron el rechazo tanto de la gente perjudicada por sus recomendaciones como por los demócratas.

Casi al mismo tiempo en que Musk daba a conocer los ahorros para el gobierno al ajustar ciertos gastos, pero sobre todo después de asegurar haber detectado millonarios fraudes arrastrados por años, las acciones de su compañía Tesla se desplomaron ante las pobres ventas de sus vehículos eléctricos.

Sobre la recta final de su periodo como empleado especial de la Casa Blanca, el visionario empresario también dio a conocer estar recibiendo hasta amenazas de muerte por todas las presuntas fugaz de dinero detectadas en varias operaciones efectuadas en ciertas agencias federales.

Aunque recientemente Elon Musk regresó a la Casa Blanca para asistir a una cena de gala, ya no se le volvió a ver cerca del presidente. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Todo ello comenzó a enrarecer su relación con Donald Trump quien después de 130 días se limitó a darle las gracias a Musk por sus servicios.

Después, el sudafricano comenzó a despotricar en contra de las políticas de Trump e incluso llegó a tensar tanto su relación con él que amenazó con fundar su propio partido, iniciativa que está detenida.

A seis meses de haberse alejado del gobierno, durante su participación en el podcast conducido por con Katie Miller, exasesora de la administración Trump, Elon Musk expresó estar satisfecho por haber cumplido con el deber que le impuso el jefe de la nación.

“Tuvimos cierto éxito. Se detuvo una gran cantidad de financiación que realmente no tenía sentido, un completo desperdicio”, indicó.

Sin embargo, al ser cuestionado si, sabiendo lo que ahora conoce del gobierno, volvería asumir las riendas del DOGE, el multimillonario lo descartó.

“Creo que en lugar de dedicarme a DOGE, básicamente habría trabajado en mis empresas”, enfatizó.

El razonamiento de Musk se fundamente en el terrible costo que tuvo que asumir al ligarse al gobierno, pues en un solo día llegó a perder $34,000 millones de dólares ante la caída en el precio de sus acciones de Tesla, esto sin contar con la fractura que surgió en su relación con Donald Trump a quien, pese a todo, considera una persona divertida.

“Tiene un gran sentido del humor. Es gracioso por naturaleza. Le sale sin esfuerzo”, expuso.

Sigue leyendo:

• Trump amaga con enviar a Elon Musk de regreso a Sudáfrica al retirarle subvenciones a sus empresas

• Elon Musk describió la política fiscal promovida por Donald Trump como “una abominación repugnante”

• Elon Musk anuncia el lanzamiento de su propio partido político