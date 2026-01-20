El nuevo centro de datos de Elon Musk consume tanta energía electrica como San Francisco

Elon Musk acaba de subir la apuesta en la carrera de la IA con Colossus 2, un nuevo centro de datos de xAI tan bestia que, en consumo, se compara con la demanda eléctrica de San Francisco en hora punta. Y ojo al dato: se presenta como el primer clúster de entrenamiento de Inteligencia Artificial que supera el umbral del gigavatio.

Colossus 2: el centro de datos que quiere ganar la carrera

xAI, la empresa de IA que Musk lanzó en 2023, inauguró Colossus 2 en Memphis, Tennessee, con un objetivo clarísimo: construir infraestructura a una velocidad que haga sudar a los grandes del sector. En un mundo donde “llegar tarde” significa quedarse fuera del mapa, xAI está intentando compensar tiempo con músculo computacional.

Lo verdaderamente llamativo es la cifra de potencia: Colossus 2 se describe como un clúster de entrenamiento de 1 gigavatio, y la comparación que se usa para entenderlo es brutal: más electricidad que la demanda de San Francisco en su hora pico. Musk, además, presumió en X y dijo que para abril quieren ampliar la capacidad hasta 1,5 gigavatios.

En “modo cifras”, el salto también impresiona: Colossus 1 tenía 230,000 GPUs y Colossus 2 eleva el listón a más de medio millón de GPUs. No es solo potencia por postureo: en entrenamiento de modelos, la escala de hardware suele traducirse en más capacidad para iterar, ajustar y competir (aunque el producto final, claro, no depende únicamente de eso).

La construcción de este centro de datos no es nada económica pues se calcula que una vez que esté completamente operativo habrá significado una inversión de $44,000 millones de dólares.

¿Por qué superar 1 gigavatio cambia la conversación?

Decir “un gigavatio” suena abstracto hasta que lo aterrizas: Colossus 2 se presenta como el primer clúster de entrenamiento de IA en cruzar esa barrera de consumo. En la práctica, esto convierte a la infraestructura en noticia por sí sola, no solo por lo que haga el chatbot de turno.

xAI está apostando fuerte por una idea sencilla (y bastante agresiva): si no tienes el mejor modelo hoy, al menos construye una autopista de cómputo para alcanzarlo mañana. Esa estrategia, ya se habría notado en cómo creció su capacidad de entrenamiento: de estar a la cola a principios de 2024 a colocarse segunda en septiembre de 2025, solo por detrás de OpenAI, según un gráfico de Semianalysis citado en el artículo.

La velocidad de construcción es parte del relato ya que Colossus 1 se terminó en solo 122 días, y Colossus 2 arrancó en marzo de 2025. En seis meses, ya tenía instalados 200 MW de capacidad de refrigeración, algo que Semianalysis compara como más rápido que otros megaproyectos de Oracle y OpenAI.

En otras palabras: aquí no se trata solo de “tener más tarjetas”, sino de levantar una fábrica completa (energía, refrigeración, permisos, logística) a ritmo de récord. Y ese detalle importa porque el cuello de botella de la IA moderna no es únicamente el talento: también es el acceso a infraestructura a escala industrial.

