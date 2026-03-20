Senado vuelve a bloquear el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional

Por quinta ocasión, los demócratas del Senado votaron en contra del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y otras agencias federales críticas.

Desde el 14 de febrero, cuando se cerró del Departamento de Seguridad Nacional, han trascurrido 35 días y la situación del personal de dicha agencia federal comienza a tornarse complicada.

Debido a que se emitieron 47 votos contra 37, no se alcanzaron los 60 sufragios necesarios y con ello este viernes fracasó la moción para darle luz verde al proyecto.

John Fetterman, senador por Pensilvania, fue el único demócrata que se atrevió a votar a favor; en tanto que senadores de ambos partidos no estuvieron presentes en la votación.

Los demócratas se mantienen firmes en oponerse a que el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sean financiados por el gobierno sin antes garantizar la implementación de reformas en sus operativos de control migratorio, las cuales van desde exigirles a sus agentes obtener órdenes judiciales para poder ingresar a los domicilios de las personas a quienes pretenden detener, o bien prohibirles cubrirse el rostro para evitar ser identificados.

Miles de trabajadores federales de todo el país continúan sin cobrar debido a la imposibilidad de aprobar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. (Crédito: Wally Skalij / AP)

Asimismo, los detractores de Donald Trump proponen separar la financiación de la TSA, la Guardia Costera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias de las áreas del Departamento de Seguridad Nacional responsables del control de la inmigración.

En un discurso pronunciado en el pleno del Senado, Patty Murray, principal demócrata del Comité de Asignaciones del Senado, anticipó que los miembros de su partido no cederán hasta ver cumplidos sus planteamientos.

“Los demócratas hemos sido muy claros sobre lo que pedimos desde finales de enero, y nuestras peticiones no han cambiado.

Estamos negociando en este momento reformas muy necesarias para el ICE y la Patrulla Fronteriza. La realidad, que creo que todos entendemos, es que todavía estamos muy distanciados”, enfatizó.

Mientras tanto, muchos trabajadores federales continúan sin cobrar y miles de viajeros en todo el país se enfrentan enormes filas en las terminales aéreas, donde los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte se declaran en huelga ante la imposibilidad de acceder a sus salarios.

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