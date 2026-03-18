“El cierre del DHS de los demócratas está causando caos en los aeropuertos”, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a los demócratas por el creciente “caos” en los aeropuertos del país, en medio de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ya supera un mes y comienza a impactar de forma directa en las operaciones aéreas.

A través de su red social, el mandatario aseguró que la falta de acuerdos presupuestarios, que mantiene sin financiamiento a agencias clave como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ha provocado ausencias masivas de personal y largas filas en los puntos de control de seguridad.

“El CIERRE DEL DHS de los demócratas está causando caos en los aeropuertos. Estos lunáticos están siendo totalmente irrazonables en sus demandas de la Izquierda Radical. Ellos merecen COMPLETAMENTE LA CULPA, y deben pagar un gran precio, por el bien de nuestro país, en las elecciones de medio término”, publicó Trump en Truth Social.

El cierre, que comenzó el 14 de febrero tras el fracaso de negociaciones en el Congreso, ha dejado sin salario a miles de empleados federales, incluidos agentes de la TSA encargados de la seguridad aeroportuaria.

.@HouseGOP is forcing TSA agents and other federal employees to work without pay rather than rein in ICE and Border Patrol.@HouseDemocrats are working to reopen DHS without giving another penny to Trump's masked paramilitary force terrorizing our communities.#FundDHSFreezeIce pic.twitter.com/4WHD8POvDH — Congressman Gabe Amo (@RepGabeAmo) March 18, 2026

Filas, retrasos y riesgo de cierres

Las consecuencias ya son visibles en varios de los aeropuertos más transitados del país. De acuerdo con datos oficiales, cerca de un tercio de los agentes de la TSA se han asentado en terminales de ciudades como Nueva York, Houston, Atlanta y Nueva Orleans.

En redes sociales se han viralizado imágenes de filas que se extienden hasta el exterior de los aeropuertos, particularmente en ciudades como Austin y Fort Lauderdale. A esto se suma un incremento significativo en cancelaciones y retrasos de vuelos.

Tan solo la mañana de este miércoles se reportaron al menos 250 vuelos cancelados y más de 2,000 retrasados en Estados Unidos, según plataformas de monitoreo aéreo. Días antes, una combinación de clima adverso y escasez de personal elevó la cifra a miles de cancelaciones y más de 12,000 retrasos en una sola jornada.

La situación ocurre en plena temporada de “spring break”, uno de los periodos de mayor demanda de viajes en el país. La organización Airlines for America estima un récord de 171 millones de pasajeros entre marzo y abril, lo que agrava la presión sobre el sistema aeroportuario.

Funcionarios de seguridad han advertido que, de prolongarse el cierre, podrían tomarse medidas más drásticas, incluyendo la clausura temporal de algunos aeropuertos, especialmente los de menor tamaño.

As Democrats continue forcing TSA agents to work without pay, many officers and their families are having to turn to food drives and gift cards just to get by — including in Burlington, Vermont.



It’s time for Democrats to REOPEN DHS and get our TSA officers paid. pic.twitter.com/eoSQM7IqR9 — Homeland Security (@DHSgov) March 18, 2026

Choque político y presión sobre trabajadores

El administrador adjunto interino de la TSA, Adam Stahl, advirtió que el sistema enfrenta tensiones crecientes debido a la falta de pago a los agentes. “Si esto continúa, no es exagerado decir que podríamos tener que cerrar literalmente aeropuertos”, señaló, al explicar que algunos trabajadores ya no pueden costear trasladarse a sus puestos o cubrir gastos básicos.

Aunque destacó que la mayoría del personal continúa laborando pese a no recibir salario, reconoció que se han tenido que cerrar carriles de seguridad en varias terminales para mantener la operatividad. El Departamento de Seguridad Nacional también informó sobre la renuncia de más de 300 agentes, lo que incrementa la presión sobre el resto del personal.

Desde la oposición, la senadora Patty Murray rechazó las acusaciones del presidente y aseguró que los demócratas han intentado aprobar en múltiples ocasiones paquetes de financiamiento que incluyen recursos para la TSA y otras agencias, pero que han sido bloqueados por los republicanos.

El enfrentamiento entre ambos partidos mantiene en incertidumbre la operación de la seguridad aérea en Estados Unidos, en un momento crítico de alta demanda y con crecientes señales de desgaste en el sistema.

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