Republicanos bloquean proyecto de ley demócrata para financiar agencias del DHS que excluye al ICE y CBP

La parálisis política en el Capitolio alcanzó un nuevo punto de tensión, luego de que los republicanos en el Senado bloquearan una iniciativa demócrata que buscaba reactivar el financiamiento de agencias clave del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como la TSA, FEMA y la Guardia Costera, dejando fuera deliberadamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La jugada legislativa, encabezada por la senadora demócrata Patty Murray, intentaba separar el presupuesto de seguridad nacional en dos bloques. El objetivo era garantizar el pago de los agentes de seguridad aeroportuaria y los fondos de respuesta ante desastres naturales, mientras continúan las espinosas negociaciones sobre la reforma de las agencias migratorias, las cuales los demócratas califican de “corruptas” y “fuera de control”.

“No podemos, ni lo haremos, otorgar un cheque en blanco, financiamiento sin reformas, para ICE y la Patrulla Fronteriza”, sentenció Murray durante un encendido discurso en el pleno. La senadora vinculó la negativa de su partido a financiar estas agencias con incidentes recientes de violencia, mencionando específicamente las muertes de ciudadanos estadounidenses como Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales.

Stephen Miller is not above the Constitution.



Trump is not a king who can sic an army of masked thugs on whatever city he wants to punish next.



The American people are demanding reforms for ICE & CBP agents NOW. pic.twitter.com/iay4U4ueMB — Senator Patty Murray (@PattyMurray) March 11, 2026

Según los demócratas, la administración actual, bajo la influencia de figuras como Stephen Miller y la gobernadora Kristi Noem, ha “militarizado” estas agencias, permitiendo que operen con el rostro cubierto y sin rendición de cuentas.

Murray intentó que la medida se aprobara por consentimiento unánime en el pleno del Senado, pero la senadora republicana por Alabama, Katie Britt, objetó la solicitud, lo que bloqueó el avance inmediato del proyecto.

Britt acusó a los demócratas de priorizar “juegos políticos” en lugar de la seguridad nacional y aseguró que la propuesta equivalía a debilitar a las fuerzas del orden federales encargadas de proteger al país.

“Lo que acaba de proponerse desfinanciaría a los agentes encargados de mantener seguros a los estadounidenses”, afirmó la legisladora republicana durante el debate en el Senado.

Demócratas presionan por reformas a ICE y la Patrulla Fronteriza

Los demócratas defendieron la iniciativa argumentando que su objetivo era evitar que otras agencias críticas del DHS se queden sin presupuesto mientras continúan las discusiones sobre cambios en ICE y la Patrulla Fronteriza.

Murray sostuvo que el proyecto de ley permitiría pagar a los agentes de la TSA, reforzar la ciberseguridad nacional y garantizar recursos para la respuesta a desastres naturales a través de FEMA.

“El proyecto de ley simplemente financia el resto del DHS mientras continúan las conversaciones sobre ICE y la Patrulla Fronteriza”, dijo la senadora.

BREAKING: Senate Republicans just blocked my bill to fund TSA and FEMA… AGAIN.



This isn't complicated: if Republicans won't agree to rein in ICE & CBP, they should AT MINIMUM work with us to fund TSA.



But they won't. — Senator Patty Murray (@PattyMurray) March 11, 2026

La disputa ocurre en medio del cierre parcial del DHS, que ya se prolonga por varias semanas y ha aumentado la presión política en Washington. Los republicanos han acusado a los demócratas de poner en riesgo la seguridad del país al negarse a aprobar fondos para todo el departamento, especialmente en un contexto de tensiones internacionales y amenazas a la seguridad interna.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo que su partido está dispuesto a financiar agencias esenciales como la TSA o FEMA, pero insistió en que no respaldarán recursos adicionales para las agencias migratorias sin reformas que refuercen la supervisión y la rendición de cuentas.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana, John Thune, acusó a los demócratas de negarse a negociar con la Casa Blanca para aprobar un presupuesto completo del DHS.

El bloqueo refleja el creciente enfrentamiento político en torno a la política migratoria y al papel de las agencias federales encargadas de la seguridad fronteriza, un tema que continúa dominando el debate en el Congreso.

Sigue leyendo: