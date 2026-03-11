ICE en la mira: demócratas plantean financiar el DHS sin la agencia

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó a los republicanos de negarse a abordar denuncias de abusos cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de tensiones en el Congreso por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un cierre parcial del gobierno federal.

Durante una intervención en Washington, el senador por Nueva York criticó a los republicanos por, según dijo, bloquear iniciativas demócratas que buscan financiar varias agencias del DHS mientras se revisa el papel de las autoridades migratorias.

“Durante semanas, los republicanos se han negado a abordar algunos de los abusos más atroces del ICE que hemos visto y que han plagado ciudades como Minneapolis y tantas otras en todo el país”, declaró Schumer a través de un comunicado.

El líder demócrata aseguró que su partido ha presentado varias propuestas para intentar resolver el conflicto presupuestario, pero afirmó que la negociación se ha estancado por la falta de disposición del Partido Republicano.

“Los demócratas han presentado múltiples rondas de propuestas, y nos tomamos muy en serio la idea de lograr algo. Pero los republicanos también deben demostrar que son serios; aún queda mucho trabajo por hacer”, agregó.

ICE y Patrulla Fronteriza en la mira

Como parte de la estrategia demócrata, Schumer respaldó una iniciativa que será presentada nuevamente en el pleno del Senado por la senadora Patty Murray, que propone aprobar el financiamiento de varias agencias del Departamento de Seguridad Nacional mientras se excluye temporalmente a ICE y a la Patrulla Fronteriza.

Según explicó el líder demócrata, la propuesta permitiría garantizar el funcionamiento de agencias clave como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Podemos encargarnos de financiar la TSA, la Guardia Costera, CISA y FEMA hoy. Estamos preparados para asegurarnos de que estos trabajadores reciban su salario”, afirmó Schumer.

El senador insistió en que la aprobación del proyecto de ley depende de que los republicanos permitan que la propuesta avance mediante consentimiento unánime en el Senado.

Esta sería la segunda vez que Murray intenta llevar la iniciativa al pleno. Según Schumer, la semana pasada el intento fue bloqueado por legisladores republicanos.

“Los republicanos dicen que quieren apoyar la TSA, pero luego bloquearon su financiación. Dijeron que les preocupaba FEMA y la Guardia Costera, pero luego bloquearon su financiación. ¿Qué tan preocupados pueden estar?”, cuestionó.

Schumer también acusó a la oposición de utilizar el proceso legislativo con fines políticos en medio del debate sobre inmigración y seguridad fronteriza.

“Si los republicanos van a jugar a la política y bloquear la financiación de las agencias que dicen que les importan, deberían ahorrarnos a todos las lágrimas falsas”, concluyó el líder demócrata.

La discusión sobre el financiamiento del DHS se produce en un momento de creciente tensión en Washington sobre la agresiva política migratoria de la administración Trump y el papel de agencias federales como ICE en la aplicación de las leyes de inmigración.

