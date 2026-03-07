Exfuncionario del DHS tacha de “pirómano” al sucesor de Noem

La designación del senador republicano Markwayne Mullin para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha encendido un nuevo debate en Washington. Un exalto funcionario de la propia agencia advirtió que la decisión del presidente Donald Trump podría agravar los problemas internos del organismo en lugar de resolverlos.

La crítica proviene de Miles Taylor, quien se desempeñó como jefe de gabinete del DHS durante el primer mandato de Trump. En una entrevista con la periodista Nicolle Wallace en el programa de Deadline: White House de MSNBC, el funcionario utilizó una metáfora contundente para describir lo que, a su juicio, significaría el nombramiento de Mullin.

“Están tratando de enviar a un pirómano a una casa en llamas”, dijo Taylor durante la conversación, según el programa difundido por MS Now. El exfuncionario agregó que “nadie debería hacerse la ilusión” de que el senador republicano llegará al DHS para reformarlo o resolver los problemas que enfrenta.

“Un edificio en llamas”

Taylor describió al DHS como una institución que, según su experiencia, atraviesa una crisis profunda. En sus palabras, la agencia se ha transformado en “un edificio en llamas” marcado por conflictos internos, acusaciones de abuso de poder y tensiones políticas.

El exasesor también señaló que el respaldo político de Markwayne Mullin al presidente podría ser parte del problema. “Están enviando allí a un tipo que ayudó a iniciar ese incendio”, afirmó, sugiriendo que el senador no representaría un cambio real en la forma en que se gestiona la agencia.

La advertencia llega después de la salida de Kristi Noem del cargo, una decisión que tomó por sorpresa a muchos observadores de la política en Washington. Para Taylor, el momento elegido para ese cambio es especialmente delicado.

Preocupación por la seguridad nacional

Durante la entrevista, el exfuncionario también expresó inquietud por el contexto internacional en el que ocurre la transición dentro del DHS. Las tensiones en Medio Oriente, especialmente tras la reciente escalada militar relacionada con Irán, han elevado las alertas de seguridad.

“No estoy defendiendo a Kristi Noem”, aclaró Taylor. “Pero esto llega en un momento muy extraño”.

Según explicó, reemplazar a la cúpula de un departamento clave para la seguridad interna podría generar desorganización justo cuando el país enfrenta riesgos crecientes. “Nos está dejando totalmente expuestos”, advirtió. “Está poniendo al Departamento de Seguridad Nacional en un estado de confusión en un momento en que sabemos que los iraníes están considerando posibles ataques”.

“Mi pregunta sería si Markwayne Mullin está dispuesto a lograr que el departamento se concentre en lo que realmente debe hacer: enfrentar amenazas terroristas”, explicó.

En ese sentido, criticó lo que considera una tendencia política a priorizar disputas internas en lugar de enfocarse en riesgos de seguridad reales.

“Estamos en guerra ahora mismo”, afirmó Taylor durante la entrevista. “Y ahora se espera que esta persona dirija el equipo de defensa del país”.

