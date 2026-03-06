La salida de Noem del DHS no resuelve los problemas de ICE, advierten demócratas

La salida de Kristi Noem del liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) fue celebrada por legisladores demócratas, pero muchos advierten que su destitución no resolverá los problemas estructurales que enfrenta el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El presidente Donald Trump anunció que Noem dejará su cargo como secretaria del DHS y que será designada como “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”. En su lugar, el mandatario planea nominar al senador republicano Markwayne Mullin para dirigir el departamento.

La salida de Noem pone fin a un periodo marcado por controversias políticas, críticas por su manejo de la política migratoria y cuestionamientos sobre la supervisión de agencias federales encargadas del control fronterizo.

Demócratas piden más cambios

Aunque varios demócratas celebraron el anuncio, muchos insistieron en que el cambio de liderazgo no aborda los problemas de fondo dentro del sistema migratorio.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue uno de los críticos más duros. “Kristi Noem pasará a la historia como la secretaria de Seguridad Nacional más descaradamente incompetente y cruel”, escribió en redes sociales. “Despedirla no basta. Hay otros funcionarios que deben rendir cuentas”.

Otros líderes demócratas también aprovecharon la salida para exigir cambios más amplios dentro de la administración, incluyendo la salida de asesores y funcionarios cercanos al presidente.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, aseguró que la exsecretaria aún deberá responder por decisiones tomadas durante su gestión. “Este es tu legado: corrupción y caos”, dijo en un video difundido en redes sociales. “Ahora que te vas, no significa que puedas marcharte sin enfrentar consecuencias”.

ICE en el centro del debate

Para los demócratas, la controversia en torno al DHS también ha puesto el foco sobre el funcionamiento del ICE.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, sostuvo que los problemas de la agencia van mucho más allá de una sola figura política. “Los problemas en ICE trascienden a cualquier individuo”, dijo. “Esto va más allá de una sola persona. Hay que sanear toda la agencia. La corrupción allí es profunda”.

La senadora Elissa Slotkin también criticó la gestión de Noem y señaló que su supervisión del ICE fue uno de los puntos más cuestionados durante su tiempo en el cargo.

“Una y otra vez falló al pueblo estadounidense y a su deber con la Constitución”, escribió en redes sociales. “Su salida demuestra que cuando no se defienden los valores estadounidenses más básicos, el pueblo espera consecuencias”.

