¿Qué impulsó a Donald Trup a designar a Markwayne Mullin nuevo secretario de Seguridad Nacional?

Markwayne Mullin, senador por Oklahoma, admitió sentirse asombrado al ser elegido por el presidente Donald Trump para reemplazar a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Estoy súper emocionado por esta oportunidad. No fue una sorpresa total, pero sí un poco inesperada para nosotros. Para ser sincero, no esperaba la llamada de hoy”, expresó el republicano de 48 años ante un grupo de reporteros durante una reunión informal llevada a cabo en la escalinata del Capitolio minutos después de su elección como responsable del DHS.

Sin embargo, una de las razones de mayor peso que lo colocaron en el radar de Trump para tratar de apagar las críticas hacia la manera en cómo se están deteniendo a los extranjeros carentes de estatus legal en Estados Unidos es que, desde hace muchos años, Mullin ha demostrado ser partidario de una aplicación más estricta de las leyes migratorias.

De hecho, en su momento, respaldó el planteamiento de completar el nuevo muro fronterizo entre Estados Unidos y México, así como reinstaurar la política de Quédate en México para evitar más cruces migratorios.

Markwayne Mullin primero dio el salto de las artes marciales mixtas a la política y ahora fungirá como máximo responsable del Departamento de Seguridad Nacional. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Además, fungió como uno de los principales promotores de las disposiciones de seguridad fronteriza en el denominado “gran y hermoso proyecto” de Donald Trump mediante el cual, entre otras cosas, se le asignan $100 mil millones de dólares al ICE y otros $40 mil millones de dólares al muro fronterizo, además de incrementar las tarifas de asilo y permisos de trabajo para inmigrantes.

Cuestionado sobre la manera en cómo pretende dirigir al DHS, el exluchador de artes marciales mixtas que inició su ascenso en la política después de ser elegido miembro de la Cámara de Representantes en 2012, reconoció que le espera una tarea compleja donde su principal objetivo será ganarse la confianza de la ciudadanía.

“Intentaremos ganarnos el voto de todos. Quiero que la gente entienda que, al asumir este cargo, sí, soy republicano, sí, soy conservador, pero el Departamento de Seguridad Nacional debe garantizar la seguridad de todos, independientemente de si me apoyan o no, independientemente de sus opiniones.

Hay mucho trabajo que podemos hacer para que el Departamento de Seguridad Nacional trabaje para el pueblo estadounidense, así que estoy entusiasmado. Existe la oportunidad de aprovechar los éxitos y también la hay de aprovechar las cosas que no salieron según lo planeado”, indicó.

