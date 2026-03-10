ICE confirma 11 muertes de inmigrantes bajo su custodia en lo que va de 2026

Al menos 11 migrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) entre enero y principios de marzo de 2026, según información oficial de la agencia. Los casos se suman a las 31 muertes registradas durante 2025, la cifra anual más alta en dos décadas.

De acuerdo con reportes recopilados por Reuters, los fallecimientos han ocurrido en distintos centros de detención y hospitales a los que los inmigrantes fueron trasladados tras presentar complicaciones médicas mientras permanecían bajo custodia migratoria.

Uno de los casos más recientes es el de Emanuel Cleeford Damas, ciudadano haitiano que murió el 2 de marzo en un hospital de Arizona después de haber sido detenido meses antes y trasladado a un centro de detención en Florence. Según ICE, el inmigrante presentó dificultades para respirar y fue llevado primero a un hospital local y posteriormente a otro centro médico en Phoenix, donde permaneció en cuidados intensivos antes de fallecer.

En declaraciones citadas por la agencia, un familiar del inmigrante sostuvo que la muerte estaría relacionada con una infección derivada de un problema dental que, según su versión, no habría sido tratado a tiempo. Las autoridades federales, por su parte, no mencionaron esa condición en su informe oficial.

Otro caso reportado es el de Pejman Karshenas Najafabadi, ciudadano iraní de 59 años que murió el 1 de marzo en un hospital de Mississippi. ICE indicó que el inmigrante padecía varias enfermedades crónicas y había sido trasladado previamente desde un centro de detención en Luisiana para recibir atención médica especializada. La agencia señaló que sufrió un paro cardíaco mientras recibía tratamiento.

Entre las personas fallecidas también se encuentra Alberto Gutiérrez Reyes, ciudadano mexicano de 48 años, quien murió el 27 de febrero en California después de haber sido hospitalizado por dolor en el pecho y dificultad para respirar. Autoridades locales en Los Ángeles señalaron que estaban en contacto con su familia mientras se revisaban las circunstancias del caso.

Los registros oficiales incluyen además fallecimientos de inmigrantes originarios de Guatemala, Camboya, Nicaragua, Honduras y Cuba. Algunos murieron tras complicaciones médicas, mientras que en otros casos las autoridades indicaron que las muertes siguen bajo investigación.

En respuesta a cuestionamientos sobre las condiciones en los centros de detención, ICE aseguró que las personas bajo custodia reciben atención médica adecuada. “Se brinda atención médica integral a todas las personas detenidas por ICE”, señaló el departamento en una declaración pública.

Organizaciones y defensores de derechos inmigrantes han pedido revisar con mayor detalle las condiciones de detención y la atención médica disponible para las personas retenidas por motivos migratorios. También han solicitado mayor transparencia en las investigaciones de cada caso.

Las muertes ocurren en medio de un debate creciente en Estados Unidos sobre el sistema de detención migratoria y el trato a los inmigrantes bajo custodia federal.

Por ahora, varios de los casos continúan bajo revisión, mientras las autoridades federales aseguran que seguirán investigando cada incidente conforme a los procedimientos establecidos.

Sigue leyendo: