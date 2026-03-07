Tiroteo fatal de ciudadano en Texas: video contradice relato de ICE

El video de la cámara corporal del tiroteo en el que murió el ciudadano estadounidense Rubén Ray Martínez en marzo de 2025 parece contradecir la versión inicial de las autoridades federales. Según había informado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el joven fue abatido después de que supuestamente acelerara su vehículo y atropellara intencionalmente a un agente.

Sin embargo, las imágenes presentadas por CBS News muestran que el automóvil estaba detenido o avanzaba muy lentamente cuando se produjeron los disparos.

Martínez, de 23 años, murió el 15 de marzo de 2025 en South Padre Island, Texas, durante un operativo en el que participaban agentes federales y autoridades locales. Aunque el hecho fue reportado en su momento por medios locales, la participación de un agente de ICE en el tiroteo no fue confirmada oficialmente hasta febrero de este año, casi once meses después del incidente.

Noticia en desarrollo…