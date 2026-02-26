Jurado de Texas rechaza presentar cargos contra agente de ICE que mató a joven estadounidense

En una decisión que ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades migratorias, un gran jurado del Condado de Cameron decidió no presentar cargos criminales contra un agente federal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) involucrado en la muerte a tiros de un joven ciudadano estadounidense.

Rubén Ray Martínez, de 23 años y residente de San Antonio, perdió la vida el 15 de marzo de 2025 durante un incidente de tráfico en South Padre Island. El agente responsable pertenece a HSI, una de las ramas operativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que en ese momento colaboraba con la policía local.

La Fiscalía del Condado de Cameron confirmó que, tras analizar el caso, el jurado investigador se negó a emitir una acusación formal, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre las deliberaciones, las cuales son privadas por ley.

An ICE agent fatally shot a U.S. citizen, 23-year-old Ruben Ray Martinez, in March 2025 after he did not exit his vehicle during a late-night traffic encounter.



We honor Ruben’s memory and demand transparency, accountability, and justice. Rest in power, Ruben Ray Martinez. pic.twitter.com/38DuF2VAkO — Voto Latino (@votolatino) February 26, 2026

Un silencio oficial que duró casi un año

La muerte de Martínez permaneció bajo las sombras hasta que la organización American Oversight y medios como Associated Press sacaron a la luz documentos internos la semana pasada. Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Martínez intentó “atropellar intencionalmente” a un oficial, lo que obligó a otro agente a realizar “disparos defensivos” para proteger su integridad y la del público.

Sin embargo, esta narrativa oficial ha sido fuertemente cuestionada por la familia de la víctima y abogados defensores.

El caso se suma a otros incidentes mortales que involucran a agentes federales en el contexto de operativos migratorios durante el actual mandato del presidente Donald Trump. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Los abogados citaron un borrador de declaración jurada de Joshua Orta, amigo de Martínez y pasajero del vehículo la noche del tiroteo. Según ese documento, el automóvil “solo avanzaba lentamente” y no embistió a ningún agente.

“No dieron ninguna advertencia, orden ni oportunidad de obedecer”, sostenía el borrador de la declaración de Orta. Según su testimonio, un oficial disparó directamente por la ventanilla del conductor mientras Martínez intentaba maniobrar tras recibir instrucciones contradictorias de los agentes.

Orta, considerado testigo clave, murió en un accidente automovilístico el fin de semana pasado, lo que complica aún más el esclarecimiento de los hechos.

Ruben Ray Martinez was 23 years old. He was from San Antonio. A federal ICE agent killed him on South Padre Island and Texas officials hid it for nearly a year.



We're forcing a public hearing because Texans deserve answers, but we need your help to force GOP leadership to act.… pic.twitter.com/FlSc6G4vcz — Texas House Democrats (@TexasHDC) February 23, 2026

Entre la indignación y la lealtad política

El caso de Martínez cobra una relevancia particular al ser la tercera muerte de un ciudadano estadounidense a manos de oficiales de inmigración reportada durante el mandato del presidente Donald Trump. Además, se estima que es el primero de al menos seis tiroteos mortales protagonizados por agentes federales desde que se intensificó la ofensiva nacional contra la inmigración.

Lo irónico y doloroso para la familia es que se describen como “estadounidenses orgullosos y votantes de Trump” que respetan a las fuerzas del orden. “Solo quieren ser tratados honesta y decentemente”, señala el comunicado de sus abogados, quienes ahora exigen que el Departamento de Seguridad Pública de Texas revele los resultados totales de la investigación para determinar si la versión de ICE es verídica.

Sigue leyendo: