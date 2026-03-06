Una mujer cuyo hijo fue asesinado por ICE hace un año pide el fin del “abuso y la impunidad”

El hijo de Rachel Reyes, Rubén Ray Martínez, ciudadano estadounidense de 23 años, fue asesinado a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hace casi un año. Sin embargo, ella dijo que aún intenta comprender el motivo.

Si bien la muerte de Martínez se reportó en marzo de 2025, la participación del ICE en el tiroteo fatal no se reveló públicamente hasta el mes pasado, casi 11 meses después.

“Solo quiero saber qué sucedió, por qué creen que fue justificado, y honestamente no lo creo. No soy una madre en negación. Solo soy una madre con dudas, porque conozco a mi hijo y sé que no representa una amenaza”, declaró Reyes a CBS News durante su primera entrevista televisiva desde la muerte de su hijo.

“Creo que el solo hecho de saber la verdad me permitirá cerrar este capítulo”, añadió.

Durante la entrevista, Reyes afirmó no haber recibido videos, pruebas ni informes oficiales relacionados con el asesinato de su hijo.

Después de que CBS News presentó una serie de preguntas sobre los comentarios de Reyes, un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas afirmó que la agencia había completado su investigación y que publicaría los registros relacionados con el tiroteo.

Rachel Reyes’ son, 23-year-old American citizen Ruben Ray Martinez, was shot and killed by a U.S. Immigration and Customs Enforcement agent nearly one year ago. In her first TV interview since his death, she told @camiloreports she's still searching for answers and closure.… pic.twitter.com/vxcFMMk1qp — CBS News (@CBSNews) March 6, 2026

Reyes, ciudadana estadounidense nacida y criada en Texas, afirmó que su familia tiene un profundo respeto por los agentes del orden y señaló que votó por el presidente Trump en 2024. Sin embargo, afirmó que el gobierno federal necesita urgentemente reformar la forma en que los agentes de inmigración desempeñan sus funciones.

“No culpo al presidente Trump por la muerte de mi hijo, porque él no fue quien apretó el gatillo”, declaró Reyes. “Pero sí creo que se debe cambiar algo en ese departamento en cuanto al patrón de violencia, abuso e impunidad”.

Se opuso a la declaración del Departamento de Seguridad Nacional, que afirmaba que un agente de ICE disparó “tiros defensivos” contra el vehículo de Martínez durante el incidente del 15 de marzo de 2025 en South Padre Island, Texas. El DHS acusó a Martínez de ignorar instrucciones y atropellar intencionalmente a un agente de ICE con su vehículo.

Añadió que la declaración del DHS “añade sal a la herida, porque no hubo ningún agente atropellado ni herido, y hay declaraciones contradictorias, lo que me genera desconfianza“.

El relato del DHS sobre el incidente fue cuestionado por Joshua Orta, amigo cercano de Martínez y pasajero del vehículo durante el tiroteo fatal. Orta afirmó en un borrador de declaración, compartido y preparado por los abogados de Martínez, que su amigo “no atropelló a nadie”. Orta falleció en otro accidente automovilístico el mes pasado, antes de poder firmar la declaración y testificar.

An ICE agent fatally shot a U.S. citizen, 23-year-old Ruben Ray Martinez, in March 2025 after he did not exit his vehicle during a late-night traffic encounter.



We honor Ruben’s memory and demand transparency, accountability, and justice. Rest in power, Ruben Ray Martinez. pic.twitter.com/38DuF2VAkO — Voto Latino (@votolatino) February 26, 2026

Reyes afirmó no creer la versión del DHS sobre los hechos y que aún no ha visto ninguna prueba que la respalde. “No era una persona violenta. No era agresivo”, dijo sobre su hijo.

Versiones contradictorias

Reyes dijo que su hijo había viajado con Orta a South Padre Island ese fin de semana para celebrar su cumpleaños. Ella dijo que era la primera vez que salía del área de San Antonio sin su familia.

Un informe interno de ICE, relacionado con el incidente de marzo de 2025, indicó que los agentes federales involucrados ayudaban a la policía de South Padre Island a dirigir el tráfico en la madrugada tras un accidente automovilístico.

El informe, divulgado a través de una solicitud de registros públicos por la organización sin fines de lucro American Oversight, indicó que el conductor de un Ford azul “no siguió las instrucciones” al acercarse a la zona. Tras las órdenes de los agentes, el informe indicaba que el vehículo “redujo la velocidad hasta detenerse”. Los agentes rodearon el coche y le ordenaron al conductor que saliera.

El informe indicó que el conductor “aceleró hacia adelante” y golpeó a uno de los agentes de ICE. En ese momento otro agente de ICE disparó “varias rondas” contra el conductor a través de una ventana lateral abierta.

El conductor recibió primeros auxilios y luego fue trasladado a un hospital local, donde fue declarado muerto.

Sin embargo, en el borrador de declaración, Orta afirmó que él y Martínez se encontraron con agentes de policía en South Padre Island después de tomarse unas copas en el apartamento de un amigo, intentar entrar sin éxito a un club, pasar un par de horas en una fiesta en la piscina y comer en Whataburger.

Orta dijo que un agente vio que tenían un envase abierto de alcohol en el coche que conducía Martínez. El agente les dijo que se dieran la vuelta y se fueran, relató Orta. Luego, otro agente se acercó a nuestro coche y le dio una palmada al capó del vehículo.

“Más tarde supe que el informe del agente decía que Rubén había ‘golpeado’ al agente. Eso no es cierto. Yo estaba presente y afirmo claramente y sin vacilar que Rubén no golpeó a nadie”, decía su declaración.

“El agente parecía intentar ponerse delante del coche, como si no se hubiera movido cuando intentamos dar la vuelta y marcharnos, como nos indicó el agente”.

Orta dijo que vio a dos o tres oficiales que les gritaron que se detuvieran. Dijo que los vio sacar sus armas.

“Me pareció una locura porque íbamos muy lento, como si el auto tuviera la marcha puesta. Rubén nunca pisó el acelerador”, dijo Orta, añadiendo que un agente, que luego supo que trabajaba para ICE, se acercó al lado del conductor del vehículo mientras intentaban dar la vuelta.

Sin dar ninguna advertencia, orden ni oportunidad de obedecer, el agente disparó múltiples tiros a Rubén desde una distancia extremadamente corta, no más de medio metro, dijo Orta. “Escuché a Rubén decir ‘Lo siento’ y luego se desplomó hacia atrás”.

El mes pasado, un gran jurado rechazó los cargos penales por el tiroteo del 15 de marzo de 2025.

En una declaración a CBS News, el DHS declaró: “Este incidente fue investigado por las autoridades estatales y presentado ante un gran jurado, que por unanimidad declaró que no había criminalidad”.

La agencia indicó que el agente de ICE que disparó a Martínez disparó su arma de fuego para “protegerse a sí mismo, a sus compañeros y al público en general”.

Un examen toxicológico realizado tras el tiroteo detectó alcohol y marihuana en el organismo de Martínez. Al preguntársele sobre el examen, Charles Stam, abogado que representa a la familia de Martínez, afirmó que el joven “nunca fue detenido bajo sospecha de intoxicación pública, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas ni nada por el estilo”.

