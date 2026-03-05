Congresista denuncia la existencia de instalaciones secretas de detención para inmigrantes en Colorado

Antes de que fuera destituida como secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem recibió una carta redactada por Manny Rutinel, representante por Colorado, donde denuncia la presunta existencia de instalaciones secretas a donde se están enviando inmigrantes carentes de estatus legal con el objetivo de deportarlos, situación que exige esclarecer.

El político que durante algunos años de su infancia fue criado por una madre soltera en República Dominica para después convertirse en abogado egresado de una universidad pública de Florida también dirigió su acusación a Troup Hemenway, oficial en funciones para Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); y a Todd M. Lyons, director Interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Escribo junto con mis colegas de la Cámara de Representantes y el Senado de Colorado para expresar mi urgente preocupación por los informes fidedignos y los datos federales sobre detenciones que indican que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas opera múltiples salas de detención no reveladas en todo Colorado.

Estas instalaciones parecen estar ubicadas en propiedades comerciales e industriales comunes, con poca o ninguna transparencia pública, rendición de cuentas o notificación justa”, indica parte del documento.

Los señalamientos del demócrata de 31 años se fundamentan en información dada a conocer por el sitio de noticias Colorado Times Recorder, donde habla de hasta nueve instalaciones utilizadas desde el año pasado para albergar a cientos de extranjeros sin la documentación debida para acreditar su estancia en territorio estadounidense, incluidos entre ellos niños, bebés y ancianos.

“El sitio web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indica la presencia de un centro de detención actual en Colorado: el Centro de Detención de Aurora, administrado por el Grupo GEO.

Sin embargo, según los datos del Colorado Times Recorder sobre detenciones federales, entre enero y octubre de 2025, más de 3,000 personas fueron retenidas por ICE en al menos nueve ‘salas de espera’ no reveladas en Colorado, incluyendo Glenwood Springs, Durango, Craig, Alamosa, Frederick, Colorado Springs y Pueblo.

El demócrata Manny Rutinel está convencido de que, desde el año pasado, más de 3,000 inmigrantes carentes de estatus legal detenidos por ICE han sido enviados a instalaciones secretas en Colorado. (Crédito: David Zalubowski / AP)

Los datos del Recorder plantean inquietudes alarmantes y urgentes sobre las condiciones de detención y el cumplimiento legal de las propias políticas de la agencia, y las poblaciones vulnerables de Colorado están pagando las consecuencias del incumplimiento de las normas por parte del ICE. Los datos del informe muestran que una cifra no revelada”, enfatiza.

Frente a lo que considera una situación delicada, Manny Rutinel exige transparencia absoluta sobre todas las entidades privadas o contratistas que proporcionan instalaciones, personal, transporte y servicios que posibilitan las operaciones de ICE.

“Colorado tiene un interés imperioso en garantizar que cualquier actividad de detención que ocurra dentro de nuestras fronteras cumpla con los estándares básicos de seguridad, legalidad y trato humano. La existencia de centros de detención no revelados, ‘ocultos a simple vista’ entre centros comerciales y parques de oficinas, es inaceptable. Las operaciones de detención sin rendición de cuentas no respaldan a nuestra gente, nuestros derechos ni a nuestro país” puntualizó.

Sigue leyendo:

• Denver ordena a su policía proteger a manifestantes y frenar abusos de ICE en operativos

• Fiscalía de Colorado activa sitio web para denunciar mala conducta de agentes federales

• Cómo resistir los abusos del poder federal