Fiscalía de Colorado activa sitio web para denunciar mala conducta de agentes federales

El Fiscal General de Colorado, Phil Weiser, lanzó una nueva plataforma en línea para que los residentes denuncien presuntos abusos y mala conducta de los agentes federales, en medio de una creciente preocupación pública por los excesos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La iniciativa anunciada por el fiscal demócrata se suma a un mecanismo similar activado por California en octubre de 2025 y busca ofrecer un canal institucional para documentar detenciones indebidas, uso excesivo de la fuerza, perfilamiento racial o posibles violaciones de derechos civiles por parte de fuerzas federales.

El formulario fue integrado al sistema público de quejas del Departamento de Derecho estatal y permitirá a los ciudadanos describir los hechos, adjuntar fotografías o videos y responder preguntas básicas sobre el incidente, como la presencia de otras agencias policiales. La información recopilada será revisada por la fiscalía y, en ciertos casos, compartida con fiscales de distrito o miembros del Congreso.

“Nadie está por encima de la ley, incluidos los agentes federales”, afirmó Weiser al presentar la herramienta. “Si alguien observa una conducta indebida, queremos que lo documente y nos lo haga saber”.

Un contexto de tensión y denuncias crecientes

El lanzamiento ocurre tras una serie de episodios que han encendido la polémica en varios estados. En Minnesota, las protestas se intensificaron después de que el pasado 7 de enero agentes migratorios dispararan y mataran a Renée Good, una ciudadana estadounidense. En Colorado, residentes y jueces federales han denunciado redadas en complejos habitacionales, arrestos en tribunales y operativos puerta por puerta para verificar estatus migratorio.

De acuerdo con la oficina de Weiser, durante el último año se recibieron al menos 180 quejas relacionadas con presunta mala conducta de agentes federales, un volumen que ahora esperan procesar con mayor rapidez gracias a la nueva plataforma en línea.

Las autoridades estatales subrayan que presentar un reporte no sustituye una denuncia penal ni garantiza una investigación inmediata. Tampoco ofrece asesoría legal individual, por lo que recomiendan acudir a abogados privados u organizaciones especializadas en inmigración cuando sea necesario.

A diferencia de Colorado, el sistema de California funciona como una plataforma independiente y permite reportes anónimos. Sin embargo, ambos estados coinciden en que el objetivo es reforzar la rendición de cuentas sin interferir con operaciones federales.

El anuncio también se da mientras líderes locales impulsan propuestas para prohibir que agentes del orden cubran sus rostros durante arrestos, una práctica que ha generado críticas tras la difusión de videos virales de operativos agresivos.

Para Weiser, la herramienta es parte de un esfuerzo más amplio para “proteger a las comunidades” frente a lo que considera acciones ilegales del gobierno federal. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, el fiscal general de Colorado ha presentado más de 50 demandas contra su administración.

Con este nuevo portal, Colorado busca ofrecer a sus residentes una vía formal para alzar la voz y dejar constancia de posibles abusos en un momento en que la relación entre estados y autoridades federales atraviesa uno de sus momentos más delicados.

