Surgen protestas en contra de Donald Trump en varios puntos importantes del país

Al asumir que el presidente Donald Trump no ha cumplido con muchas de las promesas que lo hicieron volver a la Casa Blanca, a un año de su segunda etapa, miles de personas decidieron salir a las calles para protestar en ciudades como Washington y Nueva York.

Entre los puntos más importantes que le reprochan al presidente se encuentra el manejo que le ha dado al fenómeno migratorio, pues su decisión de enviar a varias ciudades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a inmigrantes carentes de estatus legal no solo ha afectado a la economía, sino que ha polarizado a la sociedad provocando varios incidentes violentos incluso cobrando la vida de algunas personas.

Ante dicha situación, un sector de la ciudadanía salió este martes a la capital del país para, mediante pancartas, gritos y cánticos, hacerle saber al jefe de la nación la incomodidad que genera la presencia de miles de agentes federales custodiando la ciudad día y noche.

Una de las voces que decidió romper el silencio fue la de Tony, un latino quien optó por responder al llamado de RefuseFascism, organización activista que exige la renuncia de Donald Trump y su movimiento MAGA del poder, pues define a la actual administración federal como “fascista”.

“Estamos alzando la voz por nuestros hermanos inmigrantes que en este momento están siendo asediados y perseguidos como animales. Sus derechos están siendo violados y también sabemos de muertes, ya van arriba de 36 a manos de ICE. Sabemos de muchos que han perdido la vida. Se quedaron si alzar su voz, pero nosotros somos su voz”, señaló.

Convencido de que la única vía para concientizar al gobierno de Washington es uniéndose para salir a protestar, este aguerrido activista exhortó a los inmigrantes de todas las nacionalidades a unirse a protestar, pues es la única manera en que quizá el gobierno podría echar reversa a lo que considera es una política discriminante y opresiva.

“Hago un llamado para a los hijos de inmigrantes… Hoy es el momento, no va a ver otro. De aquí en 20 años desearán haber alzado la voz para denunciar que su generación está siendo tratada como animales. No debemos tener pena por luchar por nuestros derechos”, enfatizó.

