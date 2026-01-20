El senador Rubén Gallego define al ICE como “una brigada de matones” y exige desmantelarlo

Rubén Gallego, senador por Arizona, exige desintegrar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pues bajo su óptica asume el papel de una “brigada de matones”.

El objetivo asumido por la actual administración federal para enfrentar al fenómeno migratorio llevando a cabo la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal de toda la historia, ha extendido los operativos de ICE en la mayor parte del país.

Sin embargo, en algunas ciudades se han producido manifestaciones en repudio a la manera violenta sobre cómo actúan los agentes federales al momento de detener a personas por considerarlas peligrosas para la seguridad nacional.

La semana ante pasada, durante una operación llevada a cabo en Minneapolis, un elemento de ICE le disparó a una mujer ocasionándole la muerte casi de manera instantánea.

Los operativos de ICE se han convertido en una constante de la actual administración federal. (Crpedito: Tom Baker / AP)

A partir de ello, el repudio hacia las detenciones de inmigrantes se ha intensificado produciendo enfrentamientos entre la población civil y el personal de la agencia federal.

Al respecto, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el demócrata Rubén Gallego atribuye que el malestar de un sector de la ciudadanía deriva de la impunidad con la cual se conducen los agentes asignados en las operaciones de detención y por ello exige desmantelar al ICE, pues de lo contrario prevé que la violencia tenderá a incrementarse todavía más.

“Creo que el ICE debe ser totalmente desmantelado. Tiene que crearse a imagen y semejanza de lo que la gente quiere”, expresó.

La percepción del demócrata de 46 años —cuyas raíces lo ligan a Colombia y México, pues sus padres proceden de dichas naciones— el trabajo de ICE debería concentrarse de lleno en garantizar la seguridad del país y no ser objeto de estrategias partidistas.

“Según mi experiencia como candidato en Arizona, un estado muy duro en lo que respecta a la inmigración y las cuestiones migratorias, la gente quiere una aplicación de la ley de inmigración que persiga a los delincuentes, que se centre en los delincuentes, y una aplicación de la ley de inmigración que se centre realmente en la seguridad, y no en la brigada de matones que han creado Stephen Miller y Donald Trump”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Senador Rubén Gallego: La historia latina es la historia estadounidense

• Ciudadano naturalizado denuncia que ICE forzó la puerta de su casa para detenerlo en ropa interior

• “Los agentes de ICE son los que infringen la ley, no los manifestantes pacíficos”: senador Chris Van Hollen