Ciudadano naturalizado denuncia que ICE forzó la puerta de su casa para detenerlo en ropa interior

ChongLy “Scott” Thao, ciudadano naturalizado y quien reside desde hace décadas en Estados Unidos, denunció que, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevado a cabo en Minnesota, un grupo de agentes forzó la puerta de su domicilio y, sin ninguna orden de por medio, se lo llevó detenido por unas horas sin importar el hecho de que sólo portara ropa interior.

A través de algunos videos captados por sus vecinos, lo cuales después fueron difundidos en redes sociales, se aprecia a personal de ICE llevándose al inmigrante de raíces chinas quien solo porta un calzoncillo largo, chanclas y una frazada para cubrirse la espalda evitando que la nieve le caiga de lleno en el cuerpo.

Thao señaló en una entrevista posterior concedida a la agencia de noticias Associated Press (AP) que no tiene ninguna orden de arresto en su contra y, pese al interés de mostrarles su identificación a los agentes para corroborarlo, el domingo por la tarde se lo llevaron en medio de múltiples muestras de solidaridad expresadas por sus vecinos.

“Estaba temblando. No mostraron ninguna orden judicial; simplemente derribaron la puerta”, denunció dejando en claro que ingresaron a su domicilio, pues se negó a abrirles.

Presuntamente, una vez dentro de la vivienda les apuntaron con armas de fuego a su hijo, nuera y nieto, ante lo cual prefirió acompañarlos.

Un par de horas después, el personal de ICE corroboró que ChongLy “Scott” Thao era ciudadano estadounidense sin antecedentes penales, así que fue llevado de retornó a su casa.

ChongLy Thao lleva años viviendo como naturalizado en Estados Unidos. (Crédito: Jack Brook / AP)

Mediante una declaración, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que todo se trató de como una “operación dirigida” en busca de dos delincuentes sexuales convictos.

“El ciudadano estadounidense convive con estos dos delincuentes sexuales convictos en el lugar del operativo. El individuo se negó a que le tomaran las huellas dactilares ni la identificación facial. Coincidía con la descripción de los objetivos”, indica parte del texto.

The Trump administration is disgusting!



Yesterday, ICE raided a home on St. Paul’s East Side. Their target was ChongLy Scott Thao, an elderly Hmong American man.



He’s a U.S. citizen with no criminal record.



Armed ICE agents broke down the door without presenting a valid… pic.twitter.com/cJhysjhq6R — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 19, 2026

No obstante, Chris Thao, hijo del detenido, dio a conocer que, antes de ir a buscar a su padre, primero lo abordaron a él, pues conducía un vehículo propiedad del novio de su prima, cuyo nombre coincidía con el de otro hombre asiático condenado por un delito sexual, lo cual después también se corroboró.

Ahora, ChongLy Thao analiza la posibilidad presentar una demanda de derechos civiles en contra del DHS, pues después de su detención temporal ya no se siente seguro en su domicilio.

Sigue leyendo:

• Trump investiga a gobernador de Minnesota y al alcalde de por presunta obstrucción de acciones del ICE

• Agentes de ICE almorzaron en restaurante de comida mexicana y luego

• Qué es la Ley de Insurrección y por qué Trump amenaza con invocarla en Minnesota