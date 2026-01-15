ACLU demanda a gobierno de Trump por discriminación racial y arrestos ilegales de ICE en Minnesota

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Minnesota, Covington & Burling LLP, Greene Espel PLLP y Robins Kaplan LLP presentaron una demanda colectiva contra la administración Trump en nombre de tres miembros de la comunidad —y un grupo de personas en situación similar— cuyos derechos constitucionales fueron violados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otros agentes federales.

En la demanda, en nombre de tres miembros de la comunidad que son todos ciudadanos estadounidenses, la ACLU acusó a los agentes federales de inmigración de violar los derechos constitucionales de los ciudadanos, argumentando que las comunidades somalíes y latinas en el estado han sido atacadas de manera desproporcionada.

La demanda, que nombra al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su secretaria, Kristi Noem, como acusados, junto con varios otros funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), señala lo que describe como un “patrón alarmante de abuso encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional… que está alterando fundamentalmente la vida cívica en las Ciudades Gemelas y el estado de Minnesota”.

Según ACLU, durante las últimas seis semanas, la administración Trump incrementó el despliegue de fuerzas federales por miles. Agentes federales enmascarados y con uniforme militar han ignorado los derechos humanos básicos en sus actividades de control contra los minnesotanos, especialmente contra las comunidades somalí y latina.

“La administración Trump ha sido clara en su ataque a las comunidades somalí y latina mediante la Operación Metro Surge… llamó “basura” a los somalíes. Tras los comentarios de Trump, agentes de ICE y CBP han arrestado indiscriminadamente, sin orden judicial ni causa probable, a ciudadanos de Minnesota únicamente porque los agentes los percibieron como somalíes o latinos”, acusó.

“La brutal redada del DHS atrapa a extranjeros, incluyendo personas con estatus migratorio, sin orden judicial ni fundamento legal para su arresto. Además, sus prácticas discriminatorias también involucran a numerosos ciudadanos estadounidenses, a quienes encadenan y escanean sus rostros, ignorando la documentación de ciudadanía estadounidense”, citó.

En su demanda, los tres minnesotanos impugnan la política del gobierno de aplicar perfiles raciales, incautar y arrestar ilegalmente a personas sin orden judicial ni causa probable. Esto constituye una violación de los derechos constitucionales de los minnesotanos a la igualdad de protección y a no ser incautados sin causa razonable.

El demandante, Mubashir Khalif Hussen, es ciudadano estadounidense de 20 años. El 10 de diciembre de 2025, se dirigía a almorzar al vecindario de Cedar-Riverside cuando fue detenido por varios agentes de ICE enmascarados. Cuando Hussen se dio cuenta de que lo estaba deteniendo ICE, comenzó a repetir: “Soy ciudadano. Soy ciudadano”. Pero los agentes se negaron a revisar la identificación de Hussen.

Los agentes del ICE lo subieron a una camioneta y lo llevaron al edificio Whipple en el sur de Minneapolis. Solo después de esposarlo, tomarle las huellas dactilares y mostrarle una foto de su pasaporte a una persona en el edificio Whipple, lo liberaron.

“En ningún momento ningún oficial me preguntó si era ciudadano ni si tenía algún estatus migratorio”, dijo Hussen. “No me pidieron ningún dato que me identificara, ni me preguntaron sobre mis vínculos con la comunidad, cuánto tiempo llevaba viviendo en las Ciudades Gemelas, mi familia en Minnesota ni nada sobre mis circunstancias”.

“Las prácticas del ICE y la CBP son ilegales y moralmente reprobables”, dijo Catherine Ahlin-Halverson, abogada de la ACLU de Minnesota. “La conducta de los agentes federales —detener a los minnesotanos mediante perfiles raciales y arrestos ilegales— constituye una grave violación de los derechos más fundamentales de los minnesotanos y ha sembrado el miedo entre las comunidades y barrios inmigrantes. Nadie, incluidos los agentes federales, está por encima de la ley”.

“El gobierno no puede detener ni arrestar a personas por el color de su piel, ni arrestar a personas sin causa probable”, declaró Kate Huddleston, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Este tipo de tácticas de estado policial contradicen los principios básicos de libertad e igualdad que siguen siendo la base de nuestro sistema legal y de nuestro país”.

“Los habitantes de Minnesota se están enfrentando con valentía al régimen de terror desatado por la administración Trump”, declaró Robert Fram, abogado principal de Covington & Burling. “Nos enorgullece apoyarlos y ayudarlos en todo lo que podamos”. “La presencia masiva de agentes de ICE como parte de la Operación Metro Surge ha perturbado la vida cívica en las Ciudades Gemelas. Los habitantes de Minnesota corren el riesgo de ser detenidos por ICE mientras van a trabajar o hacen la compra”, declaró Kshithij Shrinath, abogado de Greene Espel. “Seguiremos apoyando a nuestra comunidad y al estado de derecho”.

Si ha sido interrogado, detenido, arrestado o detenido por ICE sin una orden judicial o si el encuentro parece ser resultado de discriminación racial.

