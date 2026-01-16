Agentes de ICE almorzaron en restaurante de comida mexicana y luego detuvieron a empleados en Minnesota

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comieron en el restaurante de comida mexicana El Tapatío, en Minnesota, pero más tarde detuvieron a varios empleados.

Así lo denunció un testigo al Minnesota Star Tribune, que detalló que cuatro agentes de ICE almorzaron el jueves por la tarde en El Tapatío y cinco horas después siguieron a empleados, arrestando a tres de ellos.

Los agentes comieron alrededor de las 3:00 p.m. en el restaurante y a las 8:30 p.m. detuvieron a tres de los empleados.

“No hay palabras. Los agentes del ICE almorzaron en un pequeño restaurante mexicano local en Minnesota, disfrutaron de la comida y regresaron más tarde esa noche, cuando el restaurante estaba cerrando, y arrestaron a quienes les habían atendido”, lamentó Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council.

En otro restaurante mexicano en St. Paul, clientes enojados gritaron a los agentes de ICE que se fueran, por lo que decidieron hacerlo.

“¡Fuera de aquí!”, se escucha gritar a las personas en el local. Los hechos ocurrieron el 11 de enero.

El video fue compartido por Aldora Gutierrez, donde se muestra el momento exacto en los cuatro agentes de ICE abandonan el restaurante Cancun Mexican Grill & Cantina, en medio de los gritos de rechazo.

“¿Qué les pasa?” y “¡Quítense las máscaras!” fueron algunas de las consignas que les lanzaron a los agentes federales.

Varios negocios propiedad de inmigrantes en Minnesota afirman estar perdiendo ingresos, ya los clientes temen visitarlos en medio de las operaciones de ICE.

El restaurante donde se detuvo a los tres inmigrantes se ubica en Willmar, en el centro-oeste de Minnesota, donde una cuarta parte de sus residentes son hispanos o latinos.

El rechazo a ICE y a la Patrulla Fronteriza aumentó en Minneapolis, Minnesota, luego del asesinato de Renee Nicole Good, una madre de 37 años, quien falleció a tiros perpetrados por un agente de ICE.

Además de las violentas operaciones para replegar a manifestantes, organizaciones civiles advierten sobre un aumento de violencia en las detenciones de inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió originalmente a unos 2,000 agentes migratorios, pero tras las protestas por la muerte de Good aumentó la cifra a 3,000 oficiales, mientras el presidente Donald Trump amaga con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota.

