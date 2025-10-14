Senador Rubén Gallego: La historia latina es la historia estadounidense

Mi historia no es única; es la historia de muchos latinos en este país. Nací en Chicago, hijo de una madre colombiana y un padre mexicano. Mi papá dejó su granja en Chihuahua, México, para venir a los Estados Unidos y trabajar en la construcción. Mi madre, una inmigrante que nos crió sola, se sacrificó para sacarnos adelante. Yo dormí en el suelo y trabajé como cocinero, conserje, cajero, y en la construcción y empacadoras, los mismos trabajos duros que millones de latinos hacen para construir una vida mejor para sus familias.

Este Mes de la Herencia Hispana, mi mensaje es claro: Los latinos somos parte esencial de este país. Nuestra cultura, nuestro trabajo y nuestras historias son parte integral de los Estados Unidos. Este país no prosperaría sin la contribución de los latinos.

Sin embargo, hay quienes intentan decir lo contrario. Por ejemplo, recientemente, he escuchado gente quejándose que Bad Bunny va a cantar en el medio tiempo del Super Bowl, porque dicen que “no es de aquí.” De hecho, él nació en los Estados Unidos.

Mientras tanto, tengo mis sobrinos en Chicago que ahora tienen que andar siempre con sus pasaportes, porque sus padres temen que pueden ser detenidos solo por ser latinos. Ellos también nacieron en este país.

Podemos tener seguridad en nuestras calles y en la frontera sin tener este tipo de discriminación racial y deportaciones masivas. No tenemos que elegir entre la seguridad y la humanidad; podemos y debemos lograr ambas cosas.

Al final del día, los trabajadores latinos simplemente quieren lo mismo que cualquier otro estadounidense: trabajar duro, mantener a nuestras familias y prosperar. Necesitamos asegurar que nuestra comunidad tenga acceso a más oportunidades en educación, empleo y vivienda. Y desde el Senado, estoy trabajando duro para hacerlo realidad.

Mi historia, la de un niño que creció en la pobreza y hoy es el primer senador latino en representar al estado de Arizona, es, en esencia, una historia estadounidense. Por eso, no podemos permitir que nadie nos diga que nuestras historias o nuestra cultura no pertenecen a este país. Estoy comprometido a luchar por políticas que garanticen que cada familia latina tenga una oportunidad justa de alcanzar el Sueño Americano como tuve yo.

(*) El demócrata Rubén Gallego es Senador por Arizona, estado que tiene más del 30% de población latina.

