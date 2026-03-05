Sheinbaum exige a EE.UU. esclarecer muerte de connacional bajo custodia del ICE, manda nota diplomática

La presidenta de México Claudia Sheinbaum informó este jueves que el gobierno de México envió una nota diplomática más firme a Estados Unidos tras la muerte de connacional Alberto Gutiérrez Reyes, que murió en un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California.

La presidenta Sheinbaum destacó que su gobierno brinda acompañamiento y asesoría legal a la familia del migrante mexicano para que puedan presentar denuncias ante las autoridades estadounidenses.

Subrayó que la denuncia depende directamente de los familiares, y que el gobierno mexicano proporciona apoyo para asegurar que se dé seguimiento completo al caso.

Historial de fallecimientos bajo custodia

El caso de Gutiérrez Reyes no es aislado, ya de acuerdo con información de la Secretaría de Relacioneee Exteriores (SRE), 12 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en años recientes.

La mandataria indicó que la nota diplomática enviada por el gobierno mexicano a las autoridades de Estados Unidos, en esta ocasión fue más firme, exigiendo que se esclarezcan las circunstancias del deceso y se asuman las responsabilidades correspondientes.

Acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores

La cancillería mexicana activó protocolos de protección consular y estableció comunicación con las autoridades estadounidenses para solicitar expedientes médicos, reportes de custodia y toda la información necesaria para determinar qué ocurrió.

Además, el consulado en San Bernardino brinda acompañamiento constante a la familia, ofreciendo apoyo legal y asistencia para la repatriación de los restos.

