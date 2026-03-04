Proyecto de ley de California impide que oficiales policiacos trabajen con ICE

Un proyecto de ley de California propone impedir que oficiales de agencias locales de policía acepten un trabajo paralelo con agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Proyecto de Ley AB 1537 superó una primera prueba tras ser aprobado este martes por el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea Estatal de California.

Los partidarios de la propuesta presentaron la aprobación como un endurecimiento de las normas de santuario de California para evitar que oficiales locales colaboren de forma discreta con las agencias federales de inmigración fuera de su horario laboral.

En caso de que el proyecto de ley obtenga el suficiente apoyo en los comités subsiguientes y sea aprobado por la Asamblea, pasará al Senado de California.

La propuesta legislativa considera el requerimiento de que los oficiales informen a su lugar de trabajo sobre cualquier oferta de empleo secundario que reciban de alguna agencia federal de inmigración.

Aquel oficial que no cumpla con los lineamientos que establece la AB 1537 podría enfrentar la descertificación como agente de paz en California.

La AB 1537 modificaría el Artículo 70 del Código Penal para prohibir que oficiales de policía sean empleados, contratados o voluntarios en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sus contratistas o cualquier entidad relacionada con la aplicación de las leyes de inmigración.

De acuerdo con el proyecto de ley, llevar a cabo este trabajo fuera de servicio en materia de inmigración se consideraría un acto de deshonestidad.

El proyecto de ley fue presentado por el asambleísta Isaac Bryan, cuyo distrito incluye Mar Vista, Ladera Heights, Mid-Wilshire y algunas zonas del sur de Los Ángeles.

