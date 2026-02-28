Exigen a Universal Studios garantizar seguridad frente a operativos del ICE

Angel Cuevas, un trabajador hispano de los Universal Studios Hollywood, se sumó a sus compañeros de trabajo en una marcha frente a la entrada del parque para pedir protecciones contra los operativos de migración y demandar a la compañía propietaria NBCUniversal que haga pública una posición que garantice la seguridad de los visitantes y de los propios trabajadores.

“Es demasiado lo que está pasando con el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas). La gente está asustada. Desde el verano pasado, la asistencia a los Universal Studios ha bajado; y todos los trabajadores estamos preocupados”, dijo Ángel, quien trabaja para el Toadstool Café en el Super Mario World de los Universal Studios.

“Mi llamado a los dueños del parque es que lo mantengan seguro en todo momento para que los empleados y los visitantes puedan venir a divertirse y olvidarse de lo que sucede en el mundo”.

Después de las redadas de junio de 2025, muchos viajeros se preguntan si es seguro venir a los parques de diversión como los Universal Studios Hollywood sobre todo, los vacacionistas nacionales que están en proceso de obtener su residencia.

Trabajadores demandan protecciones contra el ICE en las instalaciones del parque de los Universal Studios. Crédito: Unite Here Local 11 | Cortesía

Trabajadores de Universal Studios afiliados a los sindicatos UNITE HERE local 11 y IATSE local 193 , miembros de la comunidad y aliados se manifestaron con pancartas gigantes, y distribuyeron volantes “conozca sus derechos”.

El evento se llevó a cabo el 26 de febrero después de las 5 de la tarde cerca de Buca di Beppo en CityWalk.

Eileen, una filipino-americana que trabaja como camarera en los Universal Studios, dijo que aunque sus padres emigrantes ya son ciudadanos estadounidenses, le preocupa cada día que sean secuestrados y deportados solo por no hablar inglés con fluidez.

“En los últimos dos meses de 2026, el ICE ha matado a ocho personas inocentes, y se han llevado a miles más, como al jardinero del barrio de mi familia. Él solo hacía su trabajo para poder cuidar de su esposa y su familia”.

Eileen dijo que nadie debería tener miedo de salir de su casa por el color de su piel o su ciudadanía.

“Todos somos seres humanos que simplemente intentamos sobrevivir. NBC Universal permite que los anuncios de reclutamiento del ICE se transmitan en todas sus cadenas a nivel nacional”, señaló.

Piden a los Universal Studios fijar postura en cuanto a las redadas del ICE. Crédito: Unite Here Local 11 | Cortesía

Además, recordó que la NBC Universal también es sede de los Juegos Olímpicos y tiene la oportunidad de impactar a nivel mundial.

“Exigimos que la NBC Universal tome la iniciativa para defender a sus trabajadores y visitantes retirando el hielo de sus instalaciones. ¡Que se vaya el ICE!”, gritó durante la manifestación.

Actualmente los trabajadores se encuentran en negociaciones contractuales con el conglomerado de medios y entretenimiento NBCUniversal; y han propuesto un contrato que además de proveer salarios justos a los trabajadores, incluya lenguaje que asegure que al ICE no se le permita voluntariamente ingresar al área conocida como Universal hill (un mirador público desde donde se puede el lote), y al terreno de atrás de los estudios.

Demandan además al NBCUniversal que condene públicamente el uso de violencia, tácticas militarizadas o intimidación por parte de ICE u otras agencias federales contra individuos, trabajadores o familias.

Trabajadores de los Universal Studios afiliados al Sindicato Unite Here Local 11 salieron a protestar. Crédito: Unite Here Local 11 | Cortesía

En un comunicado, el sindicato UNITE HERE local 11 expresó que estas medidas incluidas en su contrato están destinadas a proteger a los empleados que mantienen el parque funcionando cada día, y a millones de personas que llegan de todo el mundo a visitar el parque.

“Hasta este momento, NBCUniversal no ha aceptado estas propuestas” dijeron.

Nicole Miller, presidenta del IATSE Local B-192 dijo que están unidos en esta demanda y continuarán peleando para que sus miembros se sientan seguros.

“La compañía debe saber que no existen sin nosotros y ahora mismo han dejado claro que los bajos salarios que nos ofrecen no son aceptables”.

Agregó que trabajan para una empresa multimillonaria que no se preocupa de que sus trabajadores batallen para pagar su renta y facturas, por poner comida en la mesa, y que se vayan a dormir pensando qué van a comer al siguiente día.

NBCUniversal es el titular exclusivo de los derechos de transmisión en Estados Unidos y un socio importante de los Juegos Olímpicos hasta 2036.

Los organizadores de la marcha dijeron en un comunicado que las empresas con influencia global tienen la responsabilidad de garantizar que sus instalaciones sean seguras y acogedoras para todos.

Pero además que nadie debería tener que temer ser intimidado o detenido simplemente por presentarse a hacer su trabajo o visitar uno de los espacios públicos compartidos de Los Ángeles.

La Opinión contactó al departamento de prensa de NBCUniversal para tener una reacción en relación a la manifestación y a las demandas de los trabajadores, pero hasta el cierre de esta edición aún no se tenía una respuesta.