Fiscal de Minnesota investiga a Gregory Bovino y a otros agentes por presuntos abusos en redadas de ICE

La Oficina de la Fiscal del Condado de Hennepin lanzó una ofensiva legal sin precedentes contra agentes federales de inmigración al anunciar la apertura del “Proyecto de Transparencia y Responsabilidad”, una investigación que pone en la mira a más de una docena de incidentes de presunta represión ilegal durante la polémica Operación Metro Surge.

La fiscal del condado, Mary Moriarty, anunció la creación del proyecto con el objetivo de determinar si durante los operativos migratorios realizados en Minneapolis y sus alrededores se violaron leyes estatales o federales.

Entre los señalados destaca Gregory Bovino, quien fuera el comandante principal de estas operaciones antes de ser relevado. La fiscalía investiga activamente 17 incidentes reportados por la comunidad, incluyendo videos donde se observa a Bovino desplegando agentes químicos contra multitudes de manifestantes en Minneapolis el pasado 21 de enero.

“Investigaremos y presentaremos cargos cuando sea apropiado”, sentenció Moriarty en un comunicado que resuena con fuerza en una comunidad aún herida por los operativos. “Que no quepa duda, no le tememos a ninguna batalla legal. Lo haremos de manera ética, responsable y enérgica”.

Un rastro de sangre y gases lacrimógenos en las Twin Cities

La Operación Metro Surge, descrita por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como su mayor esfuerzo de control migratorio hasta la fecha, desplegó a cerca de 3,000 agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza en el área de Minneapolis y St. Paul. Aunque el gobierno federal asegura haber arrestado a miles de “extranjeros criminales”, el costo humano para los residentes locales ha sido, en palabras de la fiscal, “incalculable”.

La investigación no solo se centra en el uso de gas lacrimógeno. El clima de tensión alcanzó su punto más crítico con las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses que perdieron la vida a manos de agentes federales en incidentes separados que fueron captados en cámara.

Para robustecer los casos, la fiscalía habilitó un nuevo portal digital donde los residentes pueden subir fotos, videos y descripciones de conductas ilegales de forma anónima. Este modelo de recopilación de pruebas ya fue utilizado en las investigaciones de los tiroteos de Good y Pretti, cuyos expedientes están ahora en manos de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.

Mientras Bovino regresó a sus funciones en el sector de El Centro, California, y el “zar de la frontera” Tom Homan dio por finalizada la operación en Minnesota, las autoridades locales insisten en que el repliegue federal no significa impunidad. “Hay muchas víctimas cuyas historias deben ser contadas”, concluyó Moriarty, dejando claro que la batalla por la rendición de cuentas apenas comienza.

