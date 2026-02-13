Hechos de la semana en inmigración: operativo de ICE en Minneapolis finaliza, pero deportaciones masivas continúan

El zar de la frontera, Tom Homan, anunció que el operativo de ICE y CBP en Minneapolis, Minnesota, denominado Metro Surge, finalizó tras intensas protestas, miles de arrestos, violaciones de derechos, y la pérdida de dos vidas a manos de agentes migratorios, Renee Nicole Good y Alex Pretti.

Homan aseguró que se cumplió el cometido aunque nunca se supo a ciencia cierta cuál fue la intención de Trump al obstinarse con Minneapolis y con Minnesota fuera de que son gobernados por demócratas. Ni las ciudades ni el estado solicitaron la intervención federal.

Asimismo, Trump siente especial desdén contra la comunidad somalí de este estado y las acusaciones de fraude a programas federales contra un grupo de somalíes fue la excusa para su cruzada antiinmigrante a pesar de que la mayor parte son ciudadanos, y casi el 60% nació en Estados Unidos.

Más de 3,000 agentes migratorios descendieron sobre Minneapolis-St. Paul enmascarados y sin identificar empleando tácticas violentas para lidiar con los detenidos que incluyen indocumentados, residentes, ciudadanos, embarazadas, niños, adultos mayores, veteranos y discapacitados.

El gobierno federal asegura que hubo 4,000 arrestos y no mencionó las muertes violentas de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios que sembraron terror en la comunidad. Al mismo tiempo, movilizaron a los residentes a levantarse para defender a sus vecinos inmigrantes y los derechos de todos.

Pero el temor prevalece porque el fin del operativo no supone que ICE y CBP desaparezcan sino que se reduce la cifra de agentes y supuestamente habrá mayor coordinación entre las autoridades locales y federales para detener y retener a quienes verdaderamente supongan una amenaza a la seguridad.

86% de los inmigrantes arrestados no tiene historial criminal violento

Porque cabe destacar que un análisis del propio DHS, revelado por CBS News, concluye que de los 400,000 inmigrantes arrestados en el primer año de Trump, del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026, el 86% no tiene historial criminal violento, y solo el 14% sí lo posee. Esto deshace el argumento de que están deteniendo y deportando a lo “peor de lo peor”.

Desde un principio Homan dijo que no tener antecedentes penales no exime a nadie de ser detenido si carece de documentos.

Reiteró además que el fin del operativo no supone un giro en la postura migratoria de la administración y que permanece la “tolerancia cero” contra quienes interfieran en las labores de los agentes federales.

Y es que a Homan y al destituido Comandante de la Patrulla Fronteriza entre octubre de 2025 y enero de 2026, Greg Bovino, solo los diferencia que este último viste con uniforme porque ambos son extremistas. Y con Trump y Stephen Miller dictando la política migratoria, las esperanzas de cambio son nulas.

Homan es uno de los arquitectos de las políticas de separación familiar y cero tolerancia en el primer gobierno de Trump que tanto trauma generaron y siguen generando.

Amenaza de cierre del DHS por el presupuesto de ICE y CBP

Los demócratas permanecen firmes en que hayan reformas sustanciales en la forma en que ICE y CBP operan para garantizar la protección de la comunidad ante las tácticas violentas de los agentes. Piden, entre otras cosas, que esos agentes no cubran sus rostros y se identifiquen, que no se les permita ingresar a hogares sin órdenes judiciales, y que haya un proceso de rendición de cuentas cuando se violan los derechos de los afectados.

Si el DHS cierra, son agencias como FEMA, TSA, la Guardia Costera, el Servicio Secreto y otras encargadas de ciberseguridad las que se verán más afectadas pues ICE y CBP tienen miles de millones de dólares de “la gran y hermosa ley” presupuestaria del 2025 que sigue financiando sus operaciones.

Centros de detención potenciados

De hecho, los operativos continúan en marcha a través del país y se anticipa que este año se supere la cifra de detenciones que ya batieron récords en 2025.

Un reciente análisis del American Immigration Council encontró que la cifra de personas detenidas pasó de aproximadamente 40,000 en enero de 2025 a casi 66,000 a comienzos de diciembre del mismo año, un incremento cercano al 75%, reportó La Opinión.

“Actualmente, los centros pueden alojar a unas 70,000 personas al día, el número más alto que se haya registrado… ICE podría expandir su capacidad hasta 135,000 espacios, más del triple de las disponibles cuando Trump regresó a la Casa Blanca”, indicó el diario.

Algunos fallos judiciales favorables para los inmigrantes

Mientras Trump sigue aceitando su maquinaria de deportaciones, hubo algunos fallos favorables para los inmigrantes.

Una jueza federal desestimó la deportación de Narciso Barranco, un jardinero detenido violentamente por agentes de ICE en Santa Ana el año pasado mientras hacía su labor en un restaurante IHOP.

“En una orden del 28 de enero que dio por terminado el caso de deportación, la jueza Kristin S. Piepmeier indicó que Barranco, de 49 años, había aportado pruebas de que es padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos que pertenecen a las fuerzas armadas, volviéndolo elegible para solicitar un estatus legal”, reportó la AP.

Barranco tiene tres hijos marines, uno veterano y dos en servicio activo. Se puede regularizar mediante el parole in place (libertad condicional) disponible para familiares inmediatos de militares concediéndoles permiso de trabajo y protección de la deportación.

Entretanto, otro juez ordenó al gobierno de Trump traer de vuelta a Estados Unidos a 100 venezolanos deportados a El Salvador el año pasado porque el gobierno los privó de sus derechos constitucionales.

Cita de la semana:

“Estoy muy contenta de que el juez haya visto la validez del caso del Señor Barranco. Es un tributo adecuado a un hombre honorable que ha dado a este país el regalo de tres valientes y valerosos Infantes de Marina de los Estados Unidos”, declaró Arianna Barrios, concejal de Orange City.