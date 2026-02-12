Récord de inmigrantes que abandonan EE.UU. voluntariamente en 2025 mientras aumentan las detenciones

Un número récord de inmigrantes detenidos por autoridades migratorias en 2025 decidió abandonar sus casos ante un juez y salir voluntariamente del país, renunciando a disputar sus procesos, según un análisis de CBS News el 28 % de los deportados optó por esta salida voluntaria.

El análisis, basado en décadas de registros judiciales, muestra que la proporción de salidas voluntarias aumentó casi todos los meses de 2025, alcanzando un 38% en diciembre, en medio del endurecimiento de la política migratoria bajo el gobierno el presidente Donald Trump y del incremento de la población en los centros de detención.

Factores detrás del aumento

Según CBS, la decisión de muchos inmigrantes de salir voluntariamente está relacionada con las limitadas oportunidades para obtener fianza y pelear sus casos en libertad. En 2025, solo el 30% de las solicitudes de fianza fueron aprobadas, frente al 59% en 2024.

El informe aclara que los datos no incluyen a quienes no tuvieron audiencia ante un juez de inmigración. Históricamente, el último pico de salidas voluntarias se registró en 2018, con un 21%, y en 1985, con 19%.

Detenciones récord

El análisis coincide con un aumento sin precedentes en la población detenida en centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). A mediados de enero de 2026, aproximadamente 73,000 personas permanecían bajo detención, reflejando la política de mayor represión migratoria implementada en los últimos años.

Los expertos señalan que el endurecimiento de la política de detención y las bajas tasas de aprobación de fianzas podrían seguir elevando la proporción de inmigrantes que optan por la salida voluntaria, lo que plantea nuevos desafíos legales y humanitarios en el sistema migratorio de Estados Unidos.

Sigue leyendo: