Migrantes venezolanos en El Salvador podrán regresar a EE.UU. tras fallo judicial

Un juez federal ordenó el regreso de migrantes venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, utilizado para el confinamiento de varios migrantes desde 2025, luego de que el presidente Donald Trump catalogara a grupos criminales como el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, lo que facilitó el acuerdo para deportar a venezolanos a El Salvador.

El juez James E. Boasberg emitió una resolución que estipula los pasos que las autoridades deben seguir para permitir el regreso de los migrantes que aún permanecen en El Salvador, quienes podrán regresar a EE.UU. bajo ciertas condiciones legales. En el fallo, Boasberg señala que los demandantes deberán cumplir con una serie de plazos para notificar su estatus y las opciones de regreso.

Requisitos para el regreso

De acuerdo con la resolución, los demandantes deben presentar una notificación sellada antes del 20 de febrero de 2026, indicando en qué países se encuentran los migrantes. Además, deberán informar hasta el 27 de febrero de 2026 si desean viajar de manera independiente a un puerto de entrada en EE.UU. o ser trasladados en avión desde un tercer país.

Los demandantes también deberán presentar, antes del 9 de marzo de 2026, una notificación con la cantidad de personas que buscan impugnar su identificación como miembros del Tren de Aragua u otros grupos mencionados en la Proclamación de Trump, además de los detalles correspondientes a su situación.

Documentación y proceso judicial

El Gobierno de EE.UU. tiene la obligación de devolver sin demora los pasaportes y documentos de identificación de los migrantes que aún están en su poder, a solicitud de los abogados actuales de los demandantes. También se comprometió a hacer todo lo posible para obtener los documentos que fueron incautados a los migrantes durante su transferencia a El Salvador.

Se espera que el Gobierno de EE.UU. presente un informe de situación antes del próximo 13 de marzo, en el cual detallen cómo y cuándo los migrantes podrán regresar a su país para continuar sus procedimientos judiciales. En este informe, también se explicará la viabilidad de repatriar a aquellos que aún se encuentran en Venezuela.

