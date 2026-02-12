window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Juez ordena el retorno de más de 100 inmigrantes deportados a El Salvador

El juez James Boasberg exige facilitar el regreso de 137 inmigrantes venezolanos que fueron deportados injustamente a El Salvador

Guardias penitenciarios trasladan a deportados de Estados Unidos, presuntos pandilleros venezolanos, al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en Tecoluca, El Salvador.

Guardias penitenciarios trasladan a deportados de Estados Unidos, presuntos pandilleros venezolanos, al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en Tecoluca, El Salvador. Crédito: Moises Castillo | AP

Por  Maribel Velázquez

Un juez federal ordenó a la administración Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de más de 100 inmigrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador en marzo de 2025 de forma indebida. La resolución establece que el retorno puede realizarse de manera independiente o mediante vuelos hacia un puerto de entrada estadounidense, donde los migrantes volverían a quedar bajo custodia de autoridades migratorias mientras se revisan sus casos.

Noticia en desarrollo…

