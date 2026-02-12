Juez ordena el retorno de más de 100 inmigrantes deportados a El Salvador

Un juez federal ordenó a la administración Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de más de 100 inmigrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador en marzo de 2025 de forma indebida. La resolución establece que el retorno puede realizarse de manera independiente o mediante vuelos hacia un puerto de entrada estadounidense, donde los migrantes volverían a quedar bajo custodia de autoridades migratorias mientras se revisan sus casos.

Noticia en desarrollo…