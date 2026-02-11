‘Kaiser Permanente Group Trust se beneficia con las detenciones de inmigrantes’

Declaraciones financieras revisadas por el sindicato UNAC/UHCP afirman que Kaiser Permanente Group Trust ha mantenido inversiones tanto en los centros de detención privada GEO Group y CoreCivic, los dos mayores operadores de centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las Asociaciones de Profesionales Unidos de la Salud de California (UNAC/UHCP) publicaron un nuevo informe donde destacan que las decisiones financieras de Kaiser “se desvían peligrosamente de su misión pública como organización sin fines de lucro”.

Kaiser Permanente Group Trust es un fideicomiso de pensiones multipatronal que agrupa fondos para la inversión colectiva de planes de jubilación patrocinados por los planes de salud, grupos médicos y entidades relacionadas de Kaiser Permanente.

Funciona como un vehículo financiero para los beneficios de los empleados y gestiona activos a través de su dirección ejecutiva. Es distinto del sistema de salud orientado al paciente, pero es parte integral de su estructura.

En el análisis denominado “Las ganancias por encima de los pacientes: Nuevo informe detalla las prácticas financieras de Kaiser y el daño a los pacientes”, donde advierten que los pacientes usuarios de Kaiser Permanente, se ven perjudicados por la escasez crónica de personal y el acceso retrasado a la atención médica.

“Kaiser afirma ser una organización sin fines de lucro centrada en las personas. Pero nuestros pacientes y miembros viven una experiencia diferente: falta de personal, exceso de trabajo, retrasos en la atención y problemas prevenibles”, declaró Charmaine S. Morales, enfermera titulada y presidenta de UNAC/UHCP, el sindicato que representa a aproximadamente 31,000 enfermeras y profesionales de la salud de Kaiser Permanente en California y Hawái.

Millonarias ganancias

El informe examina la actividad invertida de Kaiser, una compañía de seguro de salud grupal sin fines de lucro con sede en Oakland, California, y otra mitad lucrativa, en la que se incluyen sus vínculos con prisiones privadas, parte esencial de la maquinaria de deportación masiva de la administración del presidente Donald Trump e inversiones en fracturación hidráulica y préstamos abusivos.

Las inversiones realizadas aparecen en las declaraciones del Formulario 5500 de Kaiser desde 2020 hasta 2022, en documentos judiciales, medidas de cumplimiento regulatorio, periodismo de investigación y testimonios de primera mano presentados por pacientes y cuidadores a través de un portal de informes públicos.

El informe describe, además, el agravamiento de los riesgos de seguridad, el agotamiento del personal y las largas esperas para citas y servicios en Kaiser, incluso mientras las primas de los planes de salud siguen aumentando.

“Estas condiciones persisten junto con $7,900 millones en ingresos netos durante los primeros tres trimestres de 2025 y un superávit de $66 mil millones de dólares para Kaiser, niveles que analistas externos han descrito como extraordinarios para un sistema de salud sin fines de lucro”, señala el informe.

El informe indica que, como resultado de los vínculos de inversión con The GEO Group82 y CoreCivic, Kaiser Group Trust ha incrementado sus activos, en parte, beneficiándose de la desposesión de la libertad humana, que afecta desproporcionadamente a las personas de color.

“Una vergüenza, falta de respeto y traición”

Señala que los centros de detención de todo el país, incluidos siete en California han sido documentados repetidamente por malas condiciones, negligencia médica y violaciones de los derechos civiles.

Enfatiza, además, que una reciente investigación del Senado de Estados Unidos subrayó la profunda gravedad de estas deficiencias, destacando el Centro de Detención Stewart en Georgia, operado por CoreCivic, como uno de los ejemplos más preocupantes.

De hecho, inmigrantes recluidos en el centro de detención de Adelanto del ICE denunciaron recientemente falta de atención médica y condiciones “inhumanas”, y presentaron una demanda federal donde alegan que son tratados como “perros enjaulados” y se les niega comida y agua.

El informe de UNAC/UHCP encontró 80 casos creíbles de negligencia médica, incluyendo detenidos a quienes se les negó insulina, quedaron sin atención médica durante días y un hombre que sufrió un ataque cardíaco tras días de dolor en el pecho sin tratamiento.

Peter Sidhu, director ejecutivo de UNAC/UHCP, declaró que, como empleador, Kaiser Permanente tiene prioridades equivocadas “y se disfraza de organización sanitaria sin fines de lucro, aunque es más bien un fondo de cobertura médica”.

Muertes en las salas de emergencia

“Invierten en ICE, en cambio de cheques. Pero en lo único, pero en lo único que no invierten, es en sus trabajadores y sus miembros”, dijo, con relación a la huelga de 31,000 empleados de Kaiser Permanente que se encuentran en la tercera semana de huelga.

Por su parte, José Pérez, presidente de la local 324 del sindicato UFCW, que representa a 900 técnicos y otros trabajadores que se unieron al paro laboral en Kaiser Permanente, criticó al gigante de salud “por falta de respeto a la comunidad latina” e invertir en los centros privados de detención de inmigrantes, en su mayoría latinos que no tienen antecedentes penales.

Aunque descartó tener detalles específicos sobre las inversiones de Kaiser Permanente Group Trust, Pérez indicó que es “desconcertante” lo que están haciendo, sabiendo que nuestra gente es la que obtiene el mayor servicio de ellos”.

“Para mí es una gran falta de respeto, una traición, especialmente a la comunidad latina. Aparte, se supone que ellos deben estar en la industria para ayudar a la gente, sin importar de dónde vienen y saber que invierten en estos tipos de empresas o programas [de detención, arresto y deportación de [personas], contrario a lo que de ellos se supone que deben de invertir”.

Claudia E. Sarmiento, portavoz de Kaiser Permanente, respondió: “Kaiser Permanente no tiene ninguna inversión directa en GEO Group ni en otras compañías que operan prisiones privadas o centros de detención. Nuestras decisiones de inversión se rigen por estándares estrictos y se evalúan regularmente para garantizar que estén alineadas con nuestra misión sin fines de lucro, nuestros valores y nuestras obligaciones legales y fiduciarias”.

“Juan R.”, enfermero de la sala de emergencias del hospital Kaiser Permanente, ubicado en Sunset Boulevard de Hollywood, reveló a La Opinión que, en casi diez años que ha trabajado en la sala de emergencias ha visto morir a una persona por semana o cada dos semanas, debido a la falta de personal.

“Nadie sabe cuántos trabajadores hay por turno; han venido otros de otros estados que están reemplazando a quienes estamos en huelga, pero el personal no es suficiente para atender en 24 horas a un promedio de 200 a 300 personas”, dijo “Juan R.” quien pidió que se protegiera su identidad real por temor a represalias.

“Como aquí no se dan abasto para atender a las personas, lo que están haciendo es enviar a los pacientes al Children’s Hospital, Cedars Sinai y el Hollywood Presbyterian Medical Center”, dijo. “Generalmente se necesitan de 10 a 12 personas para atender a la gente y, a veces no hay suficiente ayuda para obtener de emergencia un electrocardiograma o quien saque muestras de sangre”.

¿Y eso ha puesto en riesgo la vida de los pacientes? ¿Han sucedido muertes por la falta de personal?

“Si, Cada semana o cada dos semanas muere un paciente. Ahorita, el servicio a los pacientes no es regular sino mediocre, a diferencia de cuando empecé a trabajar aquí, hace casi una década”, respondió.

Kaiser responde

Cuestionados sobre la cifra de pacientes que han fallecido en hospitales de Kaiser Permanente en los últimos tres años, como consecuencia de la falta de personal, la vocera de Kaiser, Claudia E. Sarmiento, indicó:

“El Estado de California ha establecido proporciones obligatorias de personal de enfermería por paciente, y nosotros cumplimos, y por lo general, superamos esos estándares. Nuestros hospitales se encuentran entre los mejores dotados de personal en California.

Durante más de dos décadas, nuestros hospitales en el sur de California han contado con más enfermeras de las que exige el estado. Incluso durante períodos de alto volumen de pacientes, cuando las proporciones de enfermería pueden variar, seguimos cumpliendo o superando los niveles establecidos por el estado.

Atendemos a personas en todas las etapas de la vida, y nuestras prácticas de dotación de personal reflejan esa responsabilidad. Nuestro sistema monitorea continuamente la gravedad clínica de los pacientes para garantizar que el personal asignado cumpla —y con frecuencia supere— el nivel de atención que nuestros pacientes necesitan.

Las afirmaciones de que las muertes de pacientes ocurren regularmente debido a la falta de personal no son ciertas, y esto puede comprobarse en datos independientes y en los resultados de desempeño.

Esta acusación forma parte de la narrativa actual del sindicato en las negociaciones, que se ha enfocado cada vez más en el tema del personal, a medida que las conversaciones sobre salarios y otros términos contractuales se han estancado.

El modelo de atención integrada y basado en el valor de Kaiser Permanente es reconocido por su atención de alta calidad y por sólidos resultados para los pacientes. Evaluadores independientes clasifican de manera constante a Kaiser Permanente entre los principales proveedores de atención médica del país en materia de seguridad y calidad. Por tercer año consecutivo (2024–2025), los planes de salud de Kaiser Permanente en California fueron los únicos dos en el estado en recibir calificaciones de cinco estrellas de la Oficina del Defensor del Paciente (OPA).

No obstante, nunca se proporcionaron los “datos independientes” sobre el número de fallecimientos.